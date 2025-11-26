Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

陈永陆 - 载通高息吸引 防守性强 | 陆叔讲股

3小時前
产经 专栏
我一向注重企业的价值与现金流稳定性，载通（062）作为香港公共交通领域的龙头企业，其最新中期业绩显示强劲的反弹势头，特别是专营巴士业务的改善，配合吸引的股息回报率，值得关注并重申继续持有的理据。载通于中期业绩展现出显著的盈利增长。撇除投资物业公平价值变动的影响后，股东应占基础盈利达2.851亿元，按年增长逾130%，每股基础盈利由0.24元升至0.56元。

　　专营公共巴士业务是载通的盈利支柱。九龙巴士除税后盈利由去年同期的0.219亿元大幅改善至1.767亿元，主要得益于票价调整（2025年1月起上调）及燃油成本下降，车费收入增长4%至35.779亿元。尽管员工成本因薪酬上涨而增加，但总经营成本仍下降2%。龙运巴士盈利亦增长17.2%至0.252亿元，车费收入升3.6%。

　　公司持续优化网络，新增转车站及电动巴士，九巴车队达3996辆，包括71辆电动车型，反映对环保转型的承诺。此外，非专营业务表现同样亮眼，盈利增长87%至0.116亿元物业持有及发展部门贡献0.258亿元（撇除估值调整），The Millennity项目写字楼出租率稳健，商场预计下半年开业，将带来更多租金收入。内地业务方面，权益值升至5.898亿元，维持稳定。

　　载通的财务结构健康，净借贷降至20.690亿元，现金及银行存款约21亿元，未动用信贷额度32.8亿元。融资成本降至3.12%，资本支出控制在2.678亿元，主要用于车队升级及物业开发。这些因素确保公司有足够弹性应对市场波动。

　　值得一提是其股息政策。公司今年恢复派中期股息每股0.3元，以昨日收市价计，预期股息率逾7厘，在公用事业板块中位居前列。此高息率不仅提供稳定现金流，还能有效对冲通胀风险，适合追求收益的长线投资者。

　　展望下半年，载通将受益于香港人口回流及旅游业复苏，公共巴士需求预计持续上升，而物业资产如The Millennity及曼坊商场，将贡献更多经常性租金。上次业绩后，我曾推介此股，至今已有20%升幅，足以证实其价值，现阶段投资者应继续持有，边收稳定股息边等待增值。当前投资环境仍不少波动，此类防守型股票也应该是组合的理想配置之一。

资深独立股评人
陈永陆

