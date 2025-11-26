张日强 - 「转租为买」上车客日渐增多 | 楼声随笔

整体市场气氛已见好转，受惠连环减息的效应，楼市交投量亦逐步增加，以及下月美国联储局议息，市场预期再度减息的机会大增，受多项利好消息刺激，新盘及二手楼市场均同样受惠，特别是二手细价楼的睇楼及成交量忽然升温，由于租金持续上升，导致不少租客纷纷改变策略，部分租客「转租为买」，以及部分上车客明显加快入市步伐，相信减息的因素成为最大的推动力。



新盘市场气氛急速好转，连带二手楼市场同样受惠，由于近期多个新盘推售都取得不俗成绩，部分向隅客亦回流二手楼市场寻觅笋盘，以致各大屋苑的睇楼及成交量都有所升温，当中更以租客改变策略最为瞩目。由于租金持续升温，部分租客随即「转租为买」，日前淘大花园录得一宗转租为买个案，该屋苑O座低层单位，面积约285方呎，买卖双方经议价后以408万元易手，呎价约1.4万，新买家原为同区租客，因租金持续上扬，租赁与供楼成本差距逐步收窄，加上放盘紧绌，故睇楼一次即决定承接上述单位。另外，大埔八号花园2座最新录得成交，单位面积约403方呎，议价后以318万沽出，平均呎价约9550元，新买家为租客，见楼市开始谷底回升，故决定重新入市。



事实上，受惠连环减息的效应，供楼平过租的情况持续，促使不少租客转租为买的个案，以及上车客密密寻觅笋盘，当中更主力购买细价屋苑，预期连环减息将对买家有一定的推动作用。



张日强