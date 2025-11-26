邓声兴 - 金山云目标价9.45元｜开工前落盘/头条名家本周心水

金山云（3896）公布，截至9月30日止第3季总收入达24.8亿元人民币，按年增长31.4%，创近年增速新高。值得关注是，公司经调整净利润首次实现盈利，达2870万元人民币，相较去年同期净亏损780万元人民币，展现出强劲的营运改善能力。这一转变主要得益于人工智能业务的快速扩张，AI云业务收入按年大幅增长116%，占总收入比重已达32%，成为推动增长的核心引擎。



在盈利能力方面，公司非公认会计准则EBITDA达8.3亿元人民币，按年飙升3.4倍，经调整EBITDA利润率更提升至26.3%的优秀水平。尽管因AI业务扩张导致服务器成本增加，使毛利率微降0.7个百分点至15.4%，但公司透过营运效率优化，成功实现非公认会计准则营业利润转正，达到1500万元人民币。同时，来自小米集团及金山生态系统的关联方收入按年增长84%，显示生态协同效应持续强化。随着AI基础设施需求持续旺盛，加上公司精细化营运策略见效，金山云正步入质量并重的发展新阶段。目标价9.45元，止蚀价5.7元。



笔者未持有上述股份。



香港股票分析师协会主席

邓声兴