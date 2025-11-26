大行晨报 - 美联储官员放鸽 压制美元｜大行晨报

美元周初窄幅承压，投资者评估美联储官员的鸽派发言，这些发言提振了下月降息的预期，并限制了美元兑主要货币的上行空间。美联储理事沃勒周一表示，现有数据显示，美国就业市场依然疲软，足以促使美联储在12月9至10日会议上再次降息25个基点。此前，纽约联储总裁威廉姆斯上周五表示，美联储仍可在近期降息，而不会使其通胀目标面临风险。威廉姆斯是利率政策的永久投票成员，也是制定利率的联邦公开市场委员会副主席。然而，鉴于经济持续走强的迹象，投资者仍对12月份降息的必要性抱有疑虑。上周公布的9月份就业数据显示，美国9月份失业率上升，但当月新增就业岗位数量超过经济学家预期，经济形势喜忧参半。



根据CME FedWatch工具，联邦基金利率期货市场认为，下月降息25个基点的可能性从30%升至约80%。其后的行动将取决于即将发布的「大量」数据，目前美国统计机构正在处理因政府停摆而延误的工作。



澳洲统计局将于周三公布新的完整月度CPI数据，以取代旧的和部分的数据系列。尽管数据是新的，而且澳洲央行还没有给予过多重视，但投资者正关注住房和市场服务的价格，以便更好地判断通胀趋势。掉期交易暗示，澳洲央行在明年5月之前降息的可能性微乎其微，因为上一季通胀劲升使进一步放宽政策的希望破灭。技术走势而言，澳元兑美元仍有机会探试过去3个月形成的趋向线支撑，目前位于0.6460水准，上周曾轻微破位，但随后喘稳，只是仍见居于0.65关口之下。图表见MACD指标正下破讯号线，预料短线澳元尚有进一步下调压力。下一级关键料为0.64关口，过去3个月澳元亦可力守此区上方，因而亦要慎防若后市失守，或将会迎来较大型的下跌浪。其后较大支撑料为0.6370及0.6180。阻力估计在0.6580及0.6630，下一级看至0.67及0.68关口。



