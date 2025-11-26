大行晨报 - 纽元或下探今年低位｜大行晨报

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

3小時前
　　再有美国联储局官员呼吁12月议息会议减息。拥有永久投票权的理事沃勒（Christopher Waller）主张下次会议减息，不过之后可根据届时经济数据逐次会议决定是否继续下调利率，除此之外，美国三藩市联储银行总裁戴利（Mary Daly）甚至明确表示，她将支持联储局下个月议息会议减息。官员鸽派言论再次燃起市场对于12月局方继续减息步伐的憧憬，彭博利率期货显示，交易员预计美联储12月减息的概率升至接近9成。不过，美汇指数未见明显回落，相信和美国再宣布推迟公布经济数据有关。消息指，受联邦政府长时间停摆影响，美国经济分析局取消发布第3季GDP初值报告，9月消费支出物价指数（PCE）、个人收入和支出报告将推迟至12月5日发布。执笔之时，美汇指数仍于100水平上方徘徊。

央行料续减息0.25厘

　　另外，新西兰联储银行将于今日稍后时间公布议息结果。新西兰联储银行10月议息会议时减息半厘，将央行现金利率由3厘降至2.5厘，市场原先预计只会减息0.25厘。委员会表示对进一步下调利率持开放态度。而之后公布的数据显示，新西兰第3季失业率由前值5.2%升至5.3%，虽然结果符合市场预期，但是却创下2016年底以来逾8年半的高位，15至24岁年轻人失业率达15.2%。消息令纽元表现逊于其他主要货币，11月至今兑美元大跌逾2%，在G7货币中表现最差。

　　自去年8月以来，新西兰联储银行已将利率下调3厘。市场预计纽储行将会继续减息0.25厘。笔者曾于11月5日在本栏提醒投资者，纽元兑美元日线图技术指标50天线下穿250天线，形成「死亡交叉」之利淡讯号，建议投资者谨慎持有纽元，不排除下试约0.557水平。纽元正于0.559水平争持，笔者认为纽元短线若失守0.555水平，不排除下探今年低位约0.549水平。

光大证券国际产品开发及零售研究部
