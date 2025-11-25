邓声兴 - 广汽力拓具身智能机械人 | 开工前落盘/头条名家本周心水

广汽集团（2238）在新能源与智能科技领域取得突破性进展，成功建成中国首条大容量全固态电池生产线，率先具备60安时以上车规级产品批量量产能力。此全固态电池能量密度较现有产品提升近一倍，能让500公里续航车型提升至1000公里，计划于明年启动小批量装车测试，并在2027至2030年间实现规模化量产，此技术被视为解决电动车里程焦虑与安全问题的关键方案。



同时，集团在具身智能机械人领域布局深入，已推出第二代载人轮足机械人GoMove、服务机械人GoSide及第三、四代人形机械人GoMate系列，并在今年上半年于康养、安防等场景展开示范应用。公司计划年内在广州设立全球首个具身智能人形机械人示范区，2026年完成商业模式验证，2027年启动大规模量产，目标到2030年实现机械人产业链产值突破10亿元人民币。这些战略布局显示广汽正从传统汽车制造商向科技型出行服务企业转型，透过固态电池与机械人两大前沿技术的突破，为未来发展开拓新的成长空间。目标价4元，止蚀价3.1元。



笔者为证监会持牌人士及笔者未持有上述股份。



香港股票分析师

协会主席

笔者为证监会持牌人

邓声兴