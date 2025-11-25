朱红 - 阿里好仓部署「20577」 | 窝轮热炒特区

阿里旗下人工智能助手千问App公测一周下载量突破1000万次，超越ChatGPT、Sora及DeepSeek成为史上增长最快的AI应用程式。阿里巴巴（9988）将于周二（25日）公布业绩，公司股价绩前造好，反弹至155元附近整固。如看好阿里，可留意阿里认购证「20577」，行使价173.43元，实际杠杆5倍，明年4月到期。如看淡阿里，可留意阿里认沽证「21943」，行使价144.9元，实际杠杆4倍，明年6月到期。



外电报道，美国政府正讨论允许辉达向中国出口H200人工智能晶片，晶片股份走势各异。华虹半导体（1347）逆市下跌，曾低见64.55元，创近两个月新低。投资者如看好华虹，可留意华虹认购证「15312」，行使价97.88元，实际杠杆4倍，明年4月到期。相反，如看淡华虹，可留意华虹认沽证「21729」，行使价53.95元，实际杠杆2倍，明年7月到期。



小米集团（1810）继续进行回购，上周五斥资逾3亿元回购800万股，累计购回逾4879.54万股，占0.19%股权。小米股价持续反弹，回升至38.6元附近整固。如看好小米，可留意小米认购证「22713」，行使价62.05元，实际杠杆6倍，明年5月到期。如看淡小米，可留意小米认沽证「22168」，行使价32.18元，实际杠杆4倍，明年6月到期。



重要声明：本资料由香港证券及期货事务监察委员会持牌人中银国际亚洲有限公司（「本公司」）发出，其内容仅供参考，惟不保证该等资料绝对正确，亦不对由于任何资料不准确或遗漏所引起之损失负上责任。本资料并不构成对任何投资买卖的要约，招揽或邀请，建议或推荐。认股证/界内证/牛熊证属无抵押结构性产品，构成本公司（作为发行人）而非其他人士的一般性无抵押合约责任，倘若本公司无力偿债或违约，投资者可能无法收回部分或全部应收款项。过往的表现并非未来表现的指标。认股证/界内证/牛熊证价格可跌可升，并可在到期时或到期前会变成毫无价值，引致投资全盘损失。投资前，投资者应仔细参阅有关上市档（及任何该档之附录）及有关补充上市档所载认股证/界内证/牛熊证的详情（包括风险因素），充分了解产品性质及风险，考虑投资是否适合阁下的个别情况，如有需要，应咨询专业顾问。中银国际证券有限公司为认股证/界内证/牛熊证之流通量提供者，亦可能是港交所唯一为中银国际亚洲有限公司认股证/界内证/牛熊证提供买卖报价者。



朱红