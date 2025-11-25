闻风至 - 烽翼密谋转型值得留神 | 鲜股落镬

股市忽高忽低，仍未见走出明确方向，在美国减息预期升温下，一批科指龙头亦只是回升到此前的横行区水平，更大问题是美股AI龙头辉达（NVDA）未能扭转下跌势头，不得不提防一下。



在这环境下，一些细价股反而胜在「细细粒容易食」，可望脱离大市负面情绪自行炒起，刚改新名的烽翼集团（8245，前称「善裕集团」）有几个新投资者入局，似是密谋为转型做准备。



烽翼近年两度配股，先是在2024年4月以3.4仙配售1.72亿股，相当于5股合1股后约3447万股、合股后作价约0.17元，集资586万元；2025年8月份再以0.12元配售4136万股，集资496.3万元。两次集资涉及金额仅约千万元，但两批新投资者已合持公司近7583万股，合持公司近30.55%股权。



投资者当中，沪光国际（770）已晋身为烽翼最大单一股东，先于7月以每股0.23元扫入1060万股，随后在8月再以每股0.164元增持同等数量股份，合共持有2120万股，平均入股成本约0.197元，反映其入场价并不算低，对后市走势可谓信心十足。



至于另一组值得关注的入局者——Lau Lai Yee及Kokusai Resources Company Limited（下称Kokusai）则于8月初同步现身股东名册，入股时间与沪光国际第二轮增持时间相若，但其入场价更达0.33元。Kokusai是有往绩可寻，其在2024年1月份入股华康生物（8622），成本价约0.0491元，其后华康生物在今年10月份一度炒上0.75元，即使以昨日急跌后的收市价约0.36元计，仍累升6倍有余。



烽翼前身善裕集团是双向无线对讲机、婴儿监视器等产品制造商，拥有一定程度的研发及制造能力，参考Kokusai及沪光国际的进场成本，潜在爆发力不低，且利好消息尚未出炉，新主进场后未来转型路向会是引发炒作最大关键，值得留神。



闻风至