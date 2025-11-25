张日强 - 新盘频现大手投资客「手影」 | 楼声随笔

受惠连环减息效应，加上下月再度减息机会大增，新盘市场稳趋向好，近期推售的新盘频频热卖，除了用家积极承接外，投资者入市步伐更不容忽视，并且加入抢盘行列，往往更是主要的推动力。此外，市场上更有大手投资客推波助澜，为楼市增添气氛，在大手客频现「手影」下，多个新盘销情纷纷报捷，预期往后推售的新盘，投资客可说举足轻重。



整体市场气氛渐见好转，新盘及货尾盘销情理想，发展商亦把握近期的旺势，纷纷趁势推盘应市，当中包括港九及新界区新盘，发展商往往采取低价出击营造气势，部分则采取招标方式发售，由于市况急速回稳，楼价亦录得倒升的实况，加上受惠连环减息的效应，以及下月有机会再度减息，在多项利好因素的刺激下，随即引领大批用家及投资者涌出来，多个新盘及货尾盘等都取得理想销情，反映近期市况确实有回升趋势，促使发展商加快推盘步伐，惟新盘推售仍采取审慎策略，并以低价谷销主导，有意先求量后求价。



事实上，受惠银行连环减息效应，发展商近期推售的新盘都取得理想销情，市场用家及投资者乘势加入抢货行列，其中大手投资客更推波助澜，令抢货行动进一步升级。此外，近期市场新盘亦录得大手客「圈货」实况，即连环购入3至6伙，预期往后推售的新盘，仍会录得大手投资客的「手影」。



张日强