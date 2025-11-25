大行晨报 - 减息预期再升温 美元受压｜大行晨报

上周五纽约联储总裁威廉姆斯表示，短期内还有降息空间。由于市场对美国12月降息的押注再度升温，美元周一稍呈承压。另外，美国劳工统计局上周五表示，由于政府关门导致数据无法收集，已取消发布10月份的消费者价格报告。11月份消费者价格指数报告将于12月18日公布。



英镑兑美元窄幅走稳，投资者等待英国本周三公布的预算案。上周数据显示，英国本财政年度前7个月的借款额，创下除新冠疫情时期以外的历史最高纪录。英国11月企业活动增长几乎停滞，10月零售销售大幅下滑，而备受关注的家庭信心指数也有所下降。展望本周预算案，英国财相李韵晴预计需要筹集数百亿英镑的资金，才能如期实现她制订的财政目标。市场估计预算案将抑制明年的经济增长前景，从而给予英伦银行带来继续降息的压力。货币市场交易员目前认为英伦银行在12月降息的可能性超过80%。



英镑兑美元近一周多的时间大致上落于1.3080至1.32区间，而随着前期攻顶不破，近日正处缓步回落，并且带动RSI及随机指数亦相应回落，预料短期汇价重新探底的机会较大，随后1.30的心理关口更为关键，本月初曾险守住此区，若今趟守不住，则或见跌幅亦将加剧。其后支持料为1.2800以至1.2710。阻力位则参考1.32及25天平均线1.3230，较大阻力看至50天平均线1.3350水准。



美元兑加元走势，技术图表所见，RSI及随机指数已见重新回升，汇价重登200天平均线上方，可望美元兑加元有机会将再踏升轨，而从7月至今，整体美元兑加元运行于上升通道内。阻力位预料在1.4140及1.42水准，下一级预料为4月1日高位1.4415以至1.45。至于较支持预估在1.40，之后看1.3920及1.3860，下一级料为1.38水平。



英皇金融集团业务总裁

黄楚淇

大行晨报