Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大行晨报 - 减息预期再升温 美元受压｜大行晨报

大行晨报
大行晨报
大行晨报
6小時前
阅讀更多
产经 专栏
內容

　　上周五纽约联储总裁威廉姆斯表示，短期内还有降息空间。由于市场对美国12月降息的押注再度升温，美元周一稍呈承压。另外，美国劳工统计局上周五表示，由于政府关门导致数据无法收集，已取消发布10月份的消费者价格报告。11月份消费者价格指数报告将于12月18日公布。

　　英镑兑美元窄幅走稳，投资者等待英国本周三公布的预算案。上周数据显示，英国本财政年度前7个月的借款额，创下除新冠疫情时期以外的历史最高纪录。英国11月企业活动增长几乎停滞，10月零售销售大幅下滑，而备受关注的家庭信心指数也有所下降。展望本周预算案，英国财相李韵晴预计需要筹集数百亿英镑的资金，才能如期实现她制订的财政目标。市场估计预算案将抑制明年的经济增长前景，从而给予英伦银行带来继续降息的压力。货币市场交易员目前认为英伦银行在12月降息的可能性超过80%。

　　英镑兑美元近一周多的时间大致上落于1.3080至1.32区间，而随着前期攻顶不破，近日正处缓步回落，并且带动RSI及随机指数亦相应回落，预料短期汇价重新探底的机会较大，随后1.30的心理关口更为关键，本月初曾险守住此区，若今趟守不住，则或见跌幅亦将加剧。其后支持料为1.2800以至1.2710。阻力位则参考1.32及25天平均线1.3230，较大阻力看至50天平均线1.3350水准。

　　美元兑加元走势，技术图表所见，RSI及随机指数已见重新回升，汇价重登200天平均线上方，可望美元兑加元有机会将再踏升轨，而从7月至今，整体美元兑加元运行于上升通道内。阻力位预料在1.4140及1.42水准，下一级预料为4月1日高位1.4415以至1.45。至于较支持预估在1.40，之后看1.3920及1.3860，下一级料为1.38水平。

英皇金融集团业务总裁
黄楚淇
大行晨报

最Hit
太兴集团创办人陈永安辞世 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
太兴集团创办人陈永安辞世 享年66岁 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
商业创科
8小時前
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
生活百科
16小時前
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
饮食
12小時前
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
突发
9小時前
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
影视圈
16小時前
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
饮食
12小時前
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......｜Juicy叮
时事热话
20小時前
连锁饼家下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
连锁饼店下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
饮食
20小時前
港妻深夜贴老公$268开房证据 摊牌心寒对话曝光：好奇杀死猫｜Juicy叮
港妻深夜贴老公$268开房证据 摊牌心寒对话曝光：好奇杀死猫｜Juicy叮
时事热话
18小時前
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
影视圈
16小時前
更多文章
大行晨报 - 美汇短线或仍强劲｜大行晨报
　　美国9月非农就业职位增长远超市场预期，增加11.9万个，市场原本预期仅增加5万个，不过失业率逼近逾4年高位，凸显劳动力市场脆弱性。新增就业职位集中在医疗保健、娱乐及酒店业。制造业、企业服务等其它领域则出现就业岗位流失。上星期临近周末，再有多位联储局官员对通胀仍然过高表示担忧。两位今年在货币政策委员会拥有投票权的理事巴尔（Michael Barr），及芝加哥联储银行总裁古尔斯比（Austan G
6小時前
大行晨报
大行晨报 - 美9月非农数据远胜预期 | 大行晨报
　　美国劳工部9月非农职位增11.9万个，预期增5万个；失业率4.4%。截至11月15日止当周，首次申请失业救济22万人，按周减少8000，预期22.7万，前值22.8万人。NAR美国10月二手楼销售按月升1.2%，预期涨0.5%。 　　美国克利夫兰联储总裁哈马克表示，联储局如果为支持劳动力市场而减息，可能会延长通胀高于目标水平的时期，并增加金融稳定风险。联储局理事巴尔称，对通胀年率仍维持在
2025-11-24 02:00 HKT
大行晨报