大行晨报 - 美汇短线或仍强劲｜大行晨报

美国9月非农就业职位增长远超市场预期，增加11.9万个，市场原本预期仅增加5万个，不过失业率逼近逾4年高位，凸显劳动力市场脆弱性。新增就业职位集中在医疗保健、娱乐及酒店业。制造业、企业服务等其它领域则出现就业岗位流失。上星期临近周末，再有多位联储局官员对通胀仍然过高表示担忧。两位今年在货币政策委员会拥有投票权的理事巴尔（Michael Barr），及芝加哥联储银行总裁古尔斯比（Austan Goolsbee）均表示，对联储局过快减息表示担忧，称通胀可能仍在3%，减息问题上需谨慎行事。



储局官员对减息仍存分歧



另外，美国联储局最新会议纪录显示，官员们就是否减息仍然存在分歧，并且影响到12月的利率展望，官员们对进一步减息的必要性表示质疑，许多与会者认为进一步减息可能会推高通胀风险，至少在今年底之前都毋须再减息。不过，好消息是美国政府停摆结束后，政府运作正逐渐恢复当中，今周美国将有多项数据有待公布，其中有被联储局用来衡量国内通胀指标的个人消费支出（PCE）物价指数，以及美国第三季国内生产总值（GDP），投资者可留意，或将对联储局12月议息会议提供参考。



美元近期显著走强，上周重返100关口之上并升穿年初以来形成的下降通道轨顶部，一度于上周五高见100.395水平。现时美汇指数日线图技术指标显示，美汇指数仍然未达超买区域，笔者认为短线或可追高一搏，初步目标价约101.7水平。



光大证券国际产品开发及零售研究部

大行晨报