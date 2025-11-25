Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大行晨报 - 美汇短线或仍强劲｜大行晨报

大行晨报
大行晨报
大行晨报
6小時前
阅讀更多
产经 专栏
內容

　　美国9月非农就业职位增长远超市场预期，增加11.9万个，市场原本预期仅增加5万个，不过失业率逼近逾4年高位，凸显劳动力市场脆弱性。新增就业职位集中在医疗保健、娱乐及酒店业。制造业、企业服务等其它领域则出现就业岗位流失。上星期临近周末，再有多位联储局官员对通胀仍然过高表示担忧。两位今年在货币政策委员会拥有投票权的理事巴尔（Michael Barr），及芝加哥联储银行总裁古尔斯比（Austan Goolsbee）均表示，对联储局过快减息表示担忧，称通胀可能仍在3%，减息问题上需谨慎行事。

储局官员对减息仍存分歧

　　另外，美国联储局最新会议纪录显示，官员们就是否减息仍然存在分歧，并且影响到12月的利率展望，官员们对进一步减息的必要性表示质疑，许多与会者认为进一步减息可能会推高通胀风险，至少在今年底之前都毋须再减息。不过，好消息是美国政府停摆结束后，政府运作正逐渐恢复当中，今周美国将有多项数据有待公布，其中有被联储局用来衡量国内通胀指标的个人消费支出（PCE）物价指数，以及美国第三季国内生产总值（GDP），投资者可留意，或将对联储局12月议息会议提供参考。

　　美元近期显著走强，上周重返100关口之上并升穿年初以来形成的下降通道轨顶部，一度于上周五高见100.395水平。现时美汇指数日线图技术指标显示，美汇指数仍然未达超买区域，笔者认为短线或可追高一搏，初步目标价约101.7水平。

光大证券国际产品开发及零售研究部
大行晨报

最Hit
太兴集团创办人陈永安辞世 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
太兴集团创办人陈永安辞世 享年66岁 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
商业创科
8小時前
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
生活百科
16小時前
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
饮食
12小時前
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
突发
9小時前
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
影视圈
16小時前
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
饮食
12小時前
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......｜Juicy叮
时事热话
20小時前
连锁饼家下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
连锁饼店下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
饮食
20小時前
港妻深夜贴老公$268开房证据 摊牌心寒对话曝光：好奇杀死猫｜Juicy叮
港妻深夜贴老公$268开房证据 摊牌心寒对话曝光：好奇杀死猫｜Juicy叮
时事热话
18小時前
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
影视圈
16小時前
更多文章
大行晨报 - 减息预期再升温 美元受压｜大行晨报
　　上周五纽约联储总裁威廉姆斯表示，短期内还有降息空间。由于市场对美国12月降息的押注再度升温，美元周一稍呈承压。另外，美国劳工统计局上周五表示，由于政府关门导致数据无法收集，已取消发布10月份的消费者价格报告。11月份消费者价格指数报告将于12月18日公布。 　　英镑兑美元窄幅走稳，投资者等待英国本周三公布的预算案。上周数据显示，英国本财政年度前7个月的借款额，创下除新冠疫情时期以外的历史
6小時前
大行晨报