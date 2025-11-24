Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

关志康 - 死人生意市场机遇 | 神耆商机

神耆商机
神耆商机
关志康
2025-11-24 02:00 HKT
阅讀更多
产经 专栏
內容

　　近月多位资深艺人等相继离世，勾起不少市民的集体回忆与感触。有长者笑言：「阴间是否赶开戏拍剧？」一句玩笑，其实不仅反映了集体回忆的触动，更折射出社会对身后事安排的再思考。与此同时，公立医院殓房早前宣布调整收费，引起社会关注，也揭示本港殡葬资源紧张、需求持续攀升的现象。

　　香港人口老化问题日益严峻，目前65岁或以上长者已占总人口约23%，预计至2043年将升至超过35%。换言之，未来20年死亡人数势必显著上升，带动相关服务与产业的长远需求。据业界估算，香港每年约有5万人离世，一场中等规模丧礼开支约3万至8万元；若选用高级灵堂、棺木、鲜花及灵车配套，总费用更可达10多万元。保守估计，全港殡葬业年产值超过20亿元，从业人数近万，已成为一个稳定且具规模的行业。

　　有殡葬业内人士指出：「这个市场虽然少见广告，但生意一向稳定。长者在生时或许节俭，但家属办丧事时往往不惜工本，视之为尽孝最后仪式。加上哀伤情绪和资讯不透明，消费者难以货比三家，令价格议价空间有限。」

　　另一位退休银行家表示：「一般行业若有利可图自然吸引竞争，但殡葬业需求稳定且『唔老黎（性质厌恶）』，竞争相对较少。其他行业往往有玩票性质的经营者，凭兴趣入行，未必以赚钱为主。例如酒吧业，不少人开店只为娱乐、交友甚至炫耀，影响行业秩序。但殡葬业则未见此情况，参与者多为专业经营，市场运作更见稳健，行业风险亦相对较低。」

健康教育基金会主席
关志康

最Hit
太兴集团创办人陈永安辞世 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
太兴集团创办人陈永安辞世 享年66岁 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
商业创科
8小時前
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
生活百科
16小時前
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
饮食
13小時前
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
突发
9小時前
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
影视圈
16小時前
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
饮食
12小時前
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......｜Juicy叮
时事热话
20小時前
连锁饼家下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
连锁饼店下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
饮食
20小時前
港妻深夜贴老公$268开房证据 摊牌心寒对话曝光：好奇杀死猫｜Juicy叮
港妻深夜贴老公$268开房证据 摊牌心寒对话曝光：好奇杀死猫｜Juicy叮
时事热话
18小時前
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
影视圈
16小時前
更多文章
关志康 - 借钱给有钱人 | 神耆商机
　　老前辈说：「我要把家里的电话停了，走出客厅接电话，十居其九都在推贷款，真扰人。」坐在对面的朋友露出疑惑的神情：「真讽刺，现在经济差，大批公司『吊盐水』、等着资金周转，银行应该不需要到处找人借钱吧？」 　　银行界打滚多年的老行家从容地解释：「银行的特色是『落雨收遮』，最乐意借钱给冇贷款需要、资产雄厚的客户。真正需要『救命』的小企业，往往反而难以融资，甚至被『call loan（减额）』。现
2025-11-17 02:00 HKT
神耆商机