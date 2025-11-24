关志康 - 死人生意市场机遇 | 神耆商机

近月多位资深艺人等相继离世，勾起不少市民的集体回忆与感触。有长者笑言：「阴间是否赶开戏拍剧？」一句玩笑，其实不仅反映了集体回忆的触动，更折射出社会对身后事安排的再思考。与此同时，公立医院殓房早前宣布调整收费，引起社会关注，也揭示本港殡葬资源紧张、需求持续攀升的现象。



香港人口老化问题日益严峻，目前65岁或以上长者已占总人口约23%，预计至2043年将升至超过35%。换言之，未来20年死亡人数势必显著上升，带动相关服务与产业的长远需求。据业界估算，香港每年约有5万人离世，一场中等规模丧礼开支约3万至8万元；若选用高级灵堂、棺木、鲜花及灵车配套，总费用更可达10多万元。保守估计，全港殡葬业年产值超过20亿元，从业人数近万，已成为一个稳定且具规模的行业。



有殡葬业内人士指出：「这个市场虽然少见广告，但生意一向稳定。长者在生时或许节俭，但家属办丧事时往往不惜工本，视之为尽孝最后仪式。加上哀伤情绪和资讯不透明，消费者难以货比三家，令价格议价空间有限。」



另一位退休银行家表示：「一般行业若有利可图自然吸引竞争，但殡葬业需求稳定且『唔老黎（性质厌恶）』，竞争相对较少。其他行业往往有玩票性质的经营者，凭兴趣入行，未必以赚钱为主。例如酒吧业，不少人开店只为娱乐、交友甚至炫耀，影响行业秩序。但殡葬业则未见此情况，参与者多为专业经营，市场运作更见稳健，行业风险亦相对较低。」



健康教育基金会主席

关志康