甄荣 - 海伟招股可留意 | 中环晨星

今年港股新股市场持续活跃，具备核心技术壁垒与明确成长路径的细分行业龙头备受资金青睐。中国领先电容器薄膜制造商海伟股份（9609）于上周四（20日）起招股，并于明日（25日）截止认购。集团计划发行3083.1万股H股，1成于香港作公开发售，发售价为14.28元，集资4.4亿元，每手入场费2884.8元，预计将于周五（28日）挂牌。



海伟集资所得的约82%（即约3.189亿港元）将用于在中国南方建设新的电容器基膜生产工厂，其余资金将分别投向研发、营销及营运，形成「产能驱动、技术赋能、营销助力」的协同发展闭环，长期成长路径清晰明确。



根据灼识咨询报告，以2024年电容器基膜销量计，海伟电子稳居中国电容器基膜制造商第二位，市场份额达10.9%。该集团核心产品电容器基膜与金属化膜，是薄膜电容器的关键材料，直接决定电路在高压、高温环境下的稳定与安全。这正是其身处「黄金赛道」的核心所在——其需求与新能源汽车、太阳能、风电及工业控制等领域的长期发展深度绑定，成长动能与全球能源转型大势高度同步。



综合来看，海伟电子身处高增长赛道，行业地位稳固，其上市后有望借助资本平台加速产能建设与技术迭代。尽管面临行业共性挑战，但其长期增长逻辑清晰，具备显著配置价值。对于看好新能源赛道长期发展的投资者而言，值得重点关注。



甄荣