李若凡 - 纽元疲弱但跌幅或有限 | 汇市焦点

李若凡
2025-11-24 02:00 HKT
产经 专栏
纽元是年初至今表现最差的G10货币，主因是一系列因素促使市场大幅增加对新西兰储备银行降息的押注，同时，市场却在下调对美联储和澳洲储备银行降息的押注。

　　首先，新西兰经济保持疲软。尽管第三季通胀率超出预期，但该季失业率升至5.3%，创九年来新高。其次，新西兰储备银行的立场比预期更为鸽派。自2024年8月以来，该央行已多次降息，其中包括4次50个基点的降息，将政策利率从5.5%降至2.5%。然而，新西兰储备银行表示，如有必要，仍将考虑进一步降息。综合以上所述，市场目前预期新西兰储备银行到2026年年中将降息约1.5次。

澳纽货币政策分歧

　　相反，由于对通胀感担忧，美联储官员倾向于中性偏鹰派的立场，市场目前认为12月份降息的可能性不到40%，而10月份联邦公开市场委员会会议前，这可能性超过90%。

　　澳洲方面，该国强于预期的通胀和就业数据支持澳洲储备银行保持谨慎，甚至采取相对鹰派的立场。因此，市场预期澳洲储备银行在2026年底前再降息一次的可能性仅为50%左右（早前，市场曾因9月澳洲就业数据不如预期而估计澳洲储备银行将降息两次）。

　　在货币政策分歧的驱动下，澳元兑纽元飙升至1.1636，创2013年9月以来最高水平。纽元兑美元则跌至0.5590，为4月以来最低。然而，鉴于新西兰储备银行可能在本周（11月26日）再次降息25个基点，进一步宽松的空间正在缩小。换言之，货币政策分歧对纽元带来的下行压力应已达到高峰。

　　若然如此，澳元兑纽元的升幅或被限制在1.1650附近（接近年初至今的高点和2013年高点1.1660）。纽元兑美元可能在0.5580/0.5600附近触底，然后下试0.5500（接近2020至25年期间形成的三重底）。惟鉴于新西兰利率相对较低且经济增长依然疲软，纽元扭转疲软态势仍面临挑战。由于澳洲基本面强劲有利澳元，同时利率优势支撑美元，澳元兑纽元预计将在 1.1260附近找到支撑，纽元兑美元则可能继续在0.5850（100日均线和200日均线附近）附近遇阻。

星展香港环球市场策略师
李若凡

