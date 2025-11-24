大行晨报 - 干预威胁缓止日圆弱势 | 大行晨报

美元上周整体走高，市场目前押注美联储将在下个月再次降息。周四推迟公布的美国非农就业报告对劳动力市场的描述喜忧参半，几乎没有改变美联储在12月降息的预期，因为决策者们仍在美国政府停摆带来的经济迷雾中犹豫不决。然而，周五美元走势受制，纽约联储总裁威廉姆斯的言论提振了市场对降息的预期，但一些美联储决策者与他的观点相佐。



波士顿联邦储备银行总裁柯林斯上周五表示，在经济具有活力的情况下，货币政策的位置是合适的，达拉斯联邦储备银行总裁洛根呼吁「暂时」维持利率不变，以评估当前的借贷成本水平对经济的抑制作用有多大。根据CME FedWatch工具，联邦基金利率期货交易者目前对12月降息的可能性定价为70%，高于周四的40%。



财务相：应对汇价过度波动



在日本官员加强口头干预以阻止日圆下跌之后，美元兑日圆上周五回挫。日本财务大臣片山皋月表示有可能采取干预措施以应对过度波动和投机性走势，这让投资者保持警惕。与此同时，纽约联储总裁威廉姆斯周五表示，美联储「在短期内」仍可降息，而不会使其通胀目标面临风险，这也有助于抑制美元走强。美元兑日圆周四触及近10个月高位157.89，周五猛烈回挫，最低见至156.19。自日本首相高市早苗于10月4日当选其政党领袖以来，日圆因担心日本财政状况恶化而承压。高市早苗内阁周五批准了一项21.3万亿日圆的经济刺激计划。



技术图表所见，RSI及随机指数正为走高，由于上已见明确突破155关口，纵然上周五回挫，但仍为持于此区之上，并且亦未守住上升趋向线，估计美元兑日圆仍续见上行发展。较近支持预料在156及155.20，较大支持预154.70及25天平均线153.70水准。阻力位料为158及158.90，之后将瞩目于160关口。



英皇金融集团业务总裁

黄楚淇

大行晨报