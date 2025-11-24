Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大行晨报 - 干预威胁缓止日圆弱势 | 大行晨报

大行晨报
大行晨报
大行晨报
2025-11-24 02:00 HKT
阅讀更多
产经 专栏
內容

　　美元上周整体走高，市场目前押注美联储将在下个月再次降息。周四推迟公布的美国非农就业报告对劳动力市场的描述喜忧参半，几乎没有改变美联储在12月降息的预期，因为决策者们仍在美国政府停摆带来的经济迷雾中犹豫不决。然而，周五美元走势受制，纽约联储总裁威廉姆斯的言论提振了市场对降息的预期，但一些美联储决策者与他的观点相佐。

　　波士顿联邦储备银行总裁柯林斯上周五表示，在经济具有活力的情况下，货币政策的位置是合适的，达拉斯联邦储备银行总裁洛根呼吁「暂时」维持利率不变，以评估当前的借贷成本水平对经济的抑制作用有多大。根据CME FedWatch工具，联邦基金利率期货交易者目前对12月降息的可能性定价为70%，高于周四的40%。

财务相：应对汇价过度波动

　　在日本官员加强口头干预以阻止日圆下跌之后，美元兑日圆上周五回挫。日本财务大臣片山皋月表示有可能采取干预措施以应对过度波动和投机性走势，这让投资者保持警惕。与此同时，纽约联储总裁威廉姆斯周五表示，美联储「在短期内」仍可降息，而不会使其通胀目标面临风险，这也有助于抑制美元走强。美元兑日圆周四触及近10个月高位157.89，周五猛烈回挫，最低见至156.19。自日本首相高市早苗于10月4日当选其政党领袖以来，日圆因担心日本财政状况恶化而承压。高市早苗内阁周五批准了一项21.3万亿日圆的经济刺激计划。

　　技术图表所见，RSI及随机指数正为走高，由于上已见明确突破155关口，纵然上周五回挫，但仍为持于此区之上，并且亦未守住上升趋向线，估计美元兑日圆仍续见上行发展。较近支持预料在156及155.20，较大支持预154.70及25天平均线153.70水准。阻力位料为158及158.90，之后将瞩目于160关口。

英皇金融集团业务总裁　
黄楚淇
大行晨报

最Hit
太兴集团创办人陈永安辞世 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
太兴集团创办人陈永安辞世 享年66岁 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
商业创科
8小時前
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
生活百科
16小時前
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
饮食
12小時前
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
突发
9小時前
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
影视圈
16小時前
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
饮食
12小時前
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......｜Juicy叮
时事热话
20小時前
连锁饼家下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
连锁饼店下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
饮食
20小時前
港妻深夜贴老公$268开房证据 摊牌心寒对话曝光：好奇杀死猫｜Juicy叮
港妻深夜贴老公$268开房证据 摊牌心寒对话曝光：好奇杀死猫｜Juicy叮
时事热话
18小時前
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
影视圈
16小時前
更多文章
大行晨报 - 美9月非农数据远胜预期 | 大行晨报
　　美国劳工部9月非农职位增11.9万个，预期增5万个；失业率4.4%。截至11月15日止当周，首次申请失业救济22万人，按周减少8000，预期22.7万，前值22.8万人。NAR美国10月二手楼销售按月升1.2%，预期涨0.5%。 　　美国克利夫兰联储总裁哈马克表示，联储局如果为支持劳动力市场而减息，可能会延长通胀高于目标水平的时期，并增加金融稳定风险。联储局理事巴尔称，对通胀年率仍维持在
2025-11-24 02:00 HKT
大行晨报
大行晨报 - 金价后市仍看俏｜大行晨报
　　美国联储局最新公布的会议纪要显示，货币政策委员会（FOMC）官员在10月议息会议上，对减息问题仍存在较大分歧，多位与会官员认为12月应保持利率不变。彭博利率期货显示，交易员预计12月再减息概率不足3成。另外，美国劳工统计局宣布，将取消发布10月份就业数据，但将会在12月16日公布11月非农就业报告，并一并纳入10月数据，市场揣测联储局12月议息会议有大机会保持利率不变，因为美联储无法获得完整数
2025-11-21 02:00 HKT
大行晨报