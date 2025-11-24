大行晨报 - 美9月非农数据远胜预期 | 大行晨报

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

2025-11-24
　　美国劳工部9月非农职位增11.9万个，预期增5万个；失业率4.4%。截至11月15日止当周，首次申请失业救济22万人，按周减少8000，预期22.7万，前值22.8万人。NAR美国10月二手楼销售按月升1.2%，预期涨0.5%。

　　美国克利夫兰联储总裁哈马克表示，联储局如果为支持劳动力市场而减息，可能会延长通胀高于目标水平的时期，并增加金融稳定风险。联储局理事巴尔称，对通胀年率仍维持在3%表示担忧，联储局须谨慎对待利率政策，避免加剧物价上涨风险，在支持劳动力市场的同时，需要把通胀降至2%的目标水平。

金价升势恢复  上望4150美元

　　芝加哥联储总裁古尔斯比对联储局过快减息表示担忧，原因是是通胀仍停滞不前。联储局理事库克表示，股票、公司债、房地产和杠杆贷款市场处于历史高位，可能预示估值将大幅回调，但预料不太可能导致整个金融体系陷入下行螺旋。

市场参与者认为12月降息的可能性为71%，较当天早些时候的约31%大幅上升。CME美联储监测工具显示，美联储12月10日维持利率3.75至4厘不变的机会为29%，减息25点子的机会达71%。

　　美国S&P全球制造业PMI从11月的52.5降至51.9，略低于52的预期。相反，服务业PMI从54.8升至55，高于54.8的预测。调查评论显示，商业信心有所改善，对额外减息和政府重开，改善了经济乐观情绪。

　　密歇根大学11月消费者信心指数略微改善至51，较初步的50.3有所上升，但较上月的53.6下降，仍接近2022年6月的历史低点。通胀预期在一年期内从初步的4.7%降至4.5%，五年期从3.6%降至3.4%。

　　黄金上升趋势正在恢复，收于4100美元以上，下个目标是4150美元，然后测试11月13日的周期高点4245美元。若跌穿4050美元，下探11月18日低点3998美元，随后测试50日简单移动平均线（SMA）3981美元。

　　在日线图中，WTI美国原油交易价格为57.68美元.100日简单移动平均线（SMA）继续向下，下探56美元附近提供支持，相反，纽约期油在59.99美元趋势线限制反弹，阻力位在60.34美元附近，向100日SMA（62.62美元）反弹。

　　欧洲央行（ECB）行长拉加德（Lagarde）表示，各国政府在寻求实现增长时需要以更紧逼的态度采取行动。欧罗继续以防御性交易，高于1.15的附近将是直接支持，下一支持在1.14，预计欧罗在1.1480和1.1580之间区间震荡。

独立外汇分析员  
徐惠芳
2025-11-24
