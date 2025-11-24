陈健豪 - 美汇指数高位整固 | 汇市攻略/汇市攻略

上周外汇市场继续受避险情绪升温和12月利率减息预期重新定价之下，出现美元偏强，一众非美货币普遍受压的局面，其中环球股市与加密货币大幅波动，正好反映避险情绪升温的情况。



上周美元在利率预期转鸽但全球风险情绪恶化的双重背景下整体走强，美汇指数一如预期调整后再测试新高，一度升穿7月高位100.2，创出5月以来新高，并对多数主要货币全面上升。 但主要交易机会仍集中在英镑和日圆身上，主要是两外币各有负面消息困扰，其他外币变化则不算大。虽然美元兑日圆因日本财务省明确释出干预信号而在周五出现明显回调，但未改变美元全周强势主调。



英秋季预算案成市场焦点



就12月美国联储局议息会议，芝商所fed watch变化相当大，反映市场信心薄弱，任何消息很易成功带风向。执笔前利率期货对12月份减息仍属五五波，但随着核心官员最新表态明显偏鸽，执笔时利率期货已变回预期12月继续减息机会急升至71%，维持利率不变只有29%，但此消息对美汇指数几乎没有反应，反映避险情绪对美元重新发挥作用。



虽然一众委员你一言我一语，但市场明显对除主席鲍威尔外、第二、三把交椅的副主席和纽约联储主席言论更为重视。



其中，纽约联储主席威廉斯暗示，短期内很大机会再度调整利率，市场普遍解读为12月再减息一次几乎被锁定，因为市场相信他们在发言前，已跟鲍威尔有充分沟通。



技术上，美汇指数在连月于约96.4至100.2区间整固后，近期再度测试100关口上方阻力，短线呈现高位震荡偏强的格局，关键阻力在102。



随着市场对美联储未来路径看法分歧加剧，指数在区间上沿附近反复整理，若后续数据未能明确压低降息节奏预期，美元仍有机会在区间上半部维持强势盘整。



英国方面，市场焦点集中在本周公布的秋季预算案上，财政大臣需在不加税、不减开支压力与如何刺激经济增长中完成不可能的任务。



在此背景下，英国通胀虽出现7个月来首次回落、GfK消费者信心再度下滑，制造业与总需求疲弱凸显经济压力，令市场重新押注英伦银行中期仍会有进一步减息空间。



汇价上，英镑兑美元近期在1.31附近偏弱整理，投资者一方面消化经济数据承压，另一方面观望预算案是否被视为「紧缩偏多」而打击增长前景，短线令英镑上行受限且波幅风险放大。阻力在1.3250，支持位在1.3020。



市场等待储局官员讲话



展望未来一周，美国将在感恩节假期前集中公布零售销售、PPI、消费信心及初请失业金等关键数据，同时迎来褐皮书与多位联储官员讲话，这些讯号将进一步校准市场对12月以后降息路径与经济韧性的判断。



然而，由于感恩节与黑色星期五令市场交易时段缩短、流动性明显下降，市场预期波幅将集中在周一至周三。



资深外汇评论员

陈健豪