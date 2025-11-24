轮商精选 - 圆汇弱 留意美日购「10058」 | 窝轮热炒特区

美元兑日圆延续近日升势，上周五曾处于157水平之上。据彭博报道，日本财务大臣片山皋月近日明确表示，若日圆出现过度波动，政府可能考虑进行外汇干预。片山皋月指，政府将根据日美联合声明，对投机性及无序的汇率波动采取适当行动，并提及干预是可选择的措施。虽然相关言论一度令日圆短暂升值，但市场对当局短期内是否会实际入市仍持观望态度。



日圆兑美元汇率上周五维持在年内低位，市场关注会否跌至160水平，该区域去年曾多次触发官方干预。如预计美元将上行及日圆贬值，可注意美日认购证「10058」，行使价165，实际杠杆约17.4倍，26年4月到期。如预计美元将下行及日圆升值，可留意美日认沽证「10788」，行使价138，实际杠杆约19.6倍，26年3月到期。



摩根大通亚洲上市衍生产品销售部



本资料仅供香港居民或合资格投资者作为资讯参考。本资料所述之结构性产品并无抵押品。如发行人及担保人无力偿债或违约，投资者可能无法收回部份或全部应收款项。本页面提供有关结构性产品的资讯由摩根大通证券（亚太）有限公司（「摩根大通」）编制，仅供参考用途，并不构成任何要约、建议、提呈出售或招揽购买任何上述产品，亦并不构成摩根大通或其联属公司进行任何交易之承诺。过往表现并不代表将来的表现，摩根大通不保证未来事件或表现将与上述任何意见或预测一致。结构性产品之价格可急升也可急跌，投资者或会损失部份或所有投资。



