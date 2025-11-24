伍一山 - 恒指双顶颈线备受考验 | 有钱图

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

伍一山
2025-11-24
外围市况拖累，港股上周五大幅下挫，恒指收市报25220，劲跌615点，日线图以裂口大阴烛跌破100天线（25639）支持，全日成交金额增至2857亿元。

　　以周线图分析，恒指上周低位25178，高位26531，一周累跌1352点，跌幅达5.09%。前周阴阳烛可视为「射击之星」，上周以大阴烛下跌确认利淡讯号。周线技术指标全面向淡，MACD牛熊，熊差再次扩大；慢随机指数发出沽货讯号，9周RSI跌破中轴报46.07。

　　恒指9月下旬升至27381创今个牛市新高，调整至25145后前周一度反弹至27188，上周则以大阴烛下跌，形态上有可能营造双顶，颈线25145正受考验，一旦失守量度跌幅可至22900水平。以黄金比率计，恒指由4月低位19260升至27381，若调整升幅的0.382倍可见24278，若调整0.5倍可见23327，若调整0.618倍可见22362。

　　国企指数上周五大跌273点收报8919，一周累跌478点或5.09%，技术指标略向淡，MACD牛熊，熊差扩大；慢随机指数维持发出沽货讯号，9周RSI跌破中轴报44.45。国指周线图率先以大阴烛跌破双顶颈线，量度跌幅可至8200水平。

港交所营造大圆顶

　　港交所（388）上周五跌2%收报4.09元，公司今年业绩出色，首3季收入及溢利均创新高，纯利按年大增45%至134.19亿元，主要业务收入增升41%至204.38亿元。

　　港交所业绩虽好，股价走势却由5月开始营造大圆顶派发形态，上周五跌近405元支持见十字星，短线或有反弹，不过MACD双熊，熊差扩大利淡，此际博反弹值博率不高。大意博反弹，可候跌近圆顶颈线390元买入，目标价413元，跌破384元止蚀。

