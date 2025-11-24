Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

闻风至 - 长建具防守性可吼 | 鲜股落镬

鲜股落镬
鲜股落镬
闻风至
2025-11-24 02:00 HKT
阅讀更多
产经 专栏
內容

亚太区股市上周五出现小股灾，港股仅止跌一日即再度向下，恒生指数最低见25178点，下挫达657点；最终收跌615点，报25220点。全日成交金额增至2857亿元，为逾三周新高。

　　美联储官员近期发放的言论，显著改变市场对利率走势的预期，在这预期改变下，再加上市场的不确定性因素提升，高息股的吸引力正在提升，长江基建（1038）凭借着成熟的公用业务及稳定的派息能力，可望成为资金流入的首选之一。

　　纽约联储主席威廉斯暗示政策已略为偏紧，并表示未来有空间进一步调整，市场随即大幅上调对12月减息的预期。据期货市场数据显示，交易员对12月份减息一档（0.25厘）的预期已从28.5%上升至67.3%；并预料明年上半年有大概率减息多一档（0.25厘）至两档（0.5厘），减息至3厘至3.25厘的预期正缓步升温。

派息一直稳步上升

　　在此背景下，高息股的吸引力迅速上升，成为资金重新配置的焦点。利率见顶甚至回落的预期，削弱了定存与短债的吸引力，同时市场却对AI等新兴投资板块开始有「畏高」情绪正在发酵，投资者若想转向寻求具备稳定现金流，则长江基建这类高派息能力的资产自然成为首先考虑的目标之一。

　　长江基建主力投资于英国、澳洲及加拿大等地的电力、燃气、水务与交通基建，收入来源稳定且具抗周期性。集团过去几年派息金额一直稳步上升，2020年至2024年财年的派息金额分别为2.47元、2.5元、2.53元、2.56元、2.58元；今年中期派息则为0.73元，按年上升1仙。若以上个完整财年派息2.58元计，现价相当于4.78厘。但这因素尚未计及英国和澳洲市场出现监管政策调整，这些监管政策调整将为公用业务提供更合理的投资回报，成为长江基建盈利能力及派息能力提升的潜在机会。

　　花旗在8月份发表的投资报告曾提到，预期美国降息将为长建带来重估空间。报告指，若美国国债收益率下降50基点，根据历史相关性，长建股息收益率或收窄37.5基点，股价可能上涨8%。

闻风至

最Hit
太兴集团创办人陈永安辞世 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
太兴集团创办人陈永安辞世 享年66岁 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
商业创科
8小時前
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
生活百科
16小時前
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
饮食
12小時前
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
突发
9小時前
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
影视圈
16小時前
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
饮食
12小時前
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......｜Juicy叮
时事热话
20小時前
连锁饼家下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
连锁饼店下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
饮食
20小時前
港妻深夜贴老公$268开房证据 摊牌心寒对话曝光：好奇杀死猫｜Juicy叮
港妻深夜贴老公$268开房证据 摊牌心寒对话曝光：好奇杀死猫｜Juicy叮
时事热话
18小時前
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
影视圈
16小時前
更多文章
闻风至 - 烽翼密谋转型值得留神 | 鲜股落镬
股市忽高忽低，仍未见走出明确方向，在美国减息预期升温下，一批科指龙头亦只是回升到此前的横行区水平，更大问题是美股AI龙头辉达（NVDA）未能扭转下跌势头，不得不提防一下。 　　在这环境下，一些细价股反而胜在「细细粒容易食」，可望脱离大市负面情绪自行炒起，刚改新名的烽翼集团（8245，前称「善裕集团」）有几个新投资者入局，似是密谋为转型做准备。 　　烽翼近年两度配股，先是在2024年4月
6小時前
鲜股落镬
闻风至 - 金山云见底在望值博 | 鲜股落镬
美股周三继续上落，纳指尤其波动，惟三大指数最终全数靠稳报收，港股周四终于止跌。恒生指数高低位分别为26046及25692，两万六关上阻力仍然明显。最终收报25835，微升4点。全日成交金额1451.4亿元。 　　万众期待的辉达（NVDA）季绩终于出炉，从盘后抽升5%来看，市场对这份业绩是相当满意的，美股的危险期或可暂告一段落。市场情绪回暖，AI相关概念股应可先弹为敬，小米系云概念股金山云（3
2025-11-21 02:00 HKT
鲜股落镬