闻风至 - 长建具防守性可吼 | 鲜股落镬

亚太区股市上周五出现小股灾，港股仅止跌一日即再度向下，恒生指数最低见25178点，下挫达657点；最终收跌615点，报25220点。全日成交金额增至2857亿元，为逾三周新高。



美联储官员近期发放的言论，显著改变市场对利率走势的预期，在这预期改变下，再加上市场的不确定性因素提升，高息股的吸引力正在提升，长江基建（1038）凭借着成熟的公用业务及稳定的派息能力，可望成为资金流入的首选之一。



纽约联储主席威廉斯暗示政策已略为偏紧，并表示未来有空间进一步调整，市场随即大幅上调对12月减息的预期。据期货市场数据显示，交易员对12月份减息一档（0.25厘）的预期已从28.5%上升至67.3%；并预料明年上半年有大概率减息多一档（0.25厘）至两档（0.5厘），减息至3厘至3.25厘的预期正缓步升温。



派息一直稳步上升



在此背景下，高息股的吸引力迅速上升，成为资金重新配置的焦点。利率见顶甚至回落的预期，削弱了定存与短债的吸引力，同时市场却对AI等新兴投资板块开始有「畏高」情绪正在发酵，投资者若想转向寻求具备稳定现金流，则长江基建这类高派息能力的资产自然成为首先考虑的目标之一。



长江基建主力投资于英国、澳洲及加拿大等地的电力、燃气、水务与交通基建，收入来源稳定且具抗周期性。集团过去几年派息金额一直稳步上升，2020年至2024年财年的派息金额分别为2.47元、2.5元、2.53元、2.56元、2.58元；今年中期派息则为0.73元，按年上升1仙。若以上个完整财年派息2.58元计，现价相当于4.78厘。但这因素尚未计及英国和澳洲市场出现监管政策调整，这些监管政策调整将为公用业务提供更合理的投资回报，成为长江基建盈利能力及派息能力提升的潜在机会。



花旗在8月份发表的投资报告曾提到，预期美国降息将为长建带来重估空间。报告指，若美国国债收益率下降50基点，根据历史相关性，长建股息收益率或收窄37.5基点，股价可能上涨8%。



闻风至