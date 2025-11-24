邓力文 - 去中心化不应寄望运气 | Exchange²

最近读到一篇令我印象深刻的文章，值得分享畀大家。是由一位在X上拥有逾7万追踪者的资深交易者撰写。他曾在HyperLiquid创下近亿美元浮盈战绩，却在「10.10清算事件」后，宣布离开这个曾被他誉为「币圈诺贝尔得主作品」的去中心化平台。这是一场关于价值观的深刻反思，也值得我们整个圈子思考交易员追求的是甚么？



10月10日，加密货币市场发生罕见的连锁清算事件。起因来自中心化交易所的预言机错误、API异常，进而导致场内外流动性崩溃、报价消失，连锁触发去中心化协议上的清算机制。看似技术层面的失误，却让许多交易者瞬间爆仓、血本无归。包括这位作者自己，在短短几小时内回撤62%、亏损超过6000万美元。



技术失误致连锁清算



他提出一个值得业界深思的观点：我们是否过于强调保护协议的稳定与存续，而忽略了保护用户资产的责任？在传统金融体系中，至少还有熔断机制、对冲设计、保护栏与风控模型。那去中心化金融里呢？很多时候，我们只能寄望「运气」与「祝你好运」这样的说明书。这位交易员并没有全面否定HyperLiquid团队的努力，他甚至称赞创办人所推动的「结构公平性」讨论为产业带来巨大价值。但他选择转向那些「积极解决系统性缺陷」的团队，例如Solana上的Drift，透过简单却有效的清算缓冲逻辑，主动为极端行情提供最低限度的用户保护。这不是对技术的背叛，而是一种对市场设计负责的坚持。



交易员作为这个产业最前线的「价格发现者」，所追求的不是要求平台永不出错，而是希望当错误发生时，系统能有最基本的缓冲，让用户不至于一夜归零、无处申诉。我们常说去中心化是未来，但未来不该建立在幸运与信仰上。



邓力文