张日强 - 新盘连环进逼 力锁各路客源 | 楼声随笔

整体楼市气氛向好，受惠银行连环减息效应下，新盘及货尾盘销情理想，发展商亦把握近日的旺势，纷纷趁势推盘应市，当中包括启德及油塘一众新盘及货尾盘等的销情最为标青，并且取得红盘高开的热况，各盘有本身的卖点及客源，除了吸引实际用家客源外，投资者更成为发展商的力锁目标，由于近期多个新盘先后开出红盘，预期下月将有更多新盘乘势排队出击，抢吸市场各路客源。

大手投资客抢盘频现「手影」

新盘市场气氛急速好转，在9月首度减息后，不少用家及投资者已率先偷步入市，接着10月再度减息，不单止投资者加快步伐抢盘，就连大手投资客更趁机出击，加入抢货行列，以致录得连番大手客入市的实况，上周开售的启德、油塘及位处北都概念的新盘等都取得理想反应，就连二手楼市场亦受到带动，睇楼及成交量都有显著升温，这都是受惠银行连环减息的效应下，加快了用家及投资者的入市步伐。此外，租金持续攀升亦是入市导火线的因素，不少成交都是来自「转租为买」的个案，加上供楼平过租的实况下，促使更多租客加入买楼行列。



以近期市况了解，新盘及货尾盘最受市场买家追捧，尤其连环减息的效应，加上发展商频频采取低价或震撼策略抢吸市场焦点，先求量后求价，为楼盘率先打响第一枪，随后再加推提价，部分新盘除了获用家承接外，大手投资客更连环入市，近期推售的新盘都录得大手客的「手影」，以致整体成交量有急速上升之势，截至本月中旬，整体楼宇买卖录得逾6.8万宗，已经超越去年全年的67979宗，预期全年楼宇买卖可达7.8万宗，有机会创出4年新高纪录。



事实上，新盘连番采取快打慢策略，除了以低价出击抢夺市场焦点外，更推出不同付款条件吸引各路客源，斗抢焦点斗抢客，受惠过去两个月连环减息的效应，整体楼市气氛亦见好转，用家及投资者更加快入市步伐，当中以大手投资客连环抢货最瞩目，料下月仍有多个新盘部署出击，预期将可掀起新一轮的推盘动力。



张日强