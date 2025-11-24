Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

张日强 - 新盘连环进逼 力锁各路客源 | 楼声随笔

楼声随笔
楼声随笔
张日强
2025-11-24 02:00 HKT
阅讀更多
产经 专栏
內容

整体楼市气氛向好，受惠银行连环减息效应下，新盘及货尾盘销情理想，发展商亦把握近日的旺势，纷纷趁势推盘应市，当中包括启德及油塘一众新盘及货尾盘等的销情最为标青，并且取得红盘高开的热况，各盘有本身的卖点及客源，除了吸引实际用家客源外，投资者更成为发展商的力锁目标，由于近期多个新盘先后开出红盘，预期下月将有更多新盘乘势排队出击，抢吸市场各路客源。
大手投资客抢盘频现「手影」

　　新盘市场气氛急速好转，在9月首度减息后，不少用家及投资者已率先偷步入市，接着10月再度减息，不单止投资者加快步伐抢盘，就连大手投资客更趁机出击，加入抢货行列，以致录得连番大手客入市的实况，上周开售的启德、油塘及位处北都概念的新盘等都取得理想反应，就连二手楼市场亦受到带动，睇楼及成交量都有显著升温，这都是受惠银行连环减息的效应下，加快了用家及投资者的入市步伐。此外，租金持续攀升亦是入市导火线的因素，不少成交都是来自「转租为买」的个案，加上供楼平过租的实况下，促使更多租客加入买楼行列。

　　以近期市况了解，新盘及货尾盘最受市场买家追捧，尤其连环减息的效应，加上发展商频频采取低价或震撼策略抢吸市场焦点，先求量后求价，为楼盘率先打响第一枪，随后再加推提价，部分新盘除了获用家承接外，大手投资客更连环入市，近期推售的新盘都录得大手客的「手影」，以致整体成交量有急速上升之势，截至本月中旬，整体楼宇买卖录得逾6.8万宗，已经超越去年全年的67979宗，预期全年楼宇买卖可达7.8万宗，有机会创出4年新高纪录。

　　事实上，新盘连番采取快打慢策略，除了以低价出击抢夺市场焦点外，更推出不同付款条件吸引各路客源，斗抢焦点斗抢客，受惠过去两个月连环减息的效应，整体楼市气氛亦见好转，用家及投资者更加快入市步伐，当中以大手投资客连环抢货最瞩目，料下月仍有多个新盘部署出击，预期将可掀起新一轮的推盘动力。

张日强

最Hit
太兴集团创办人陈永安辞世 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
太兴集团创办人陈永安辞世 享年66岁 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
商业创科
8小時前
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
生活百科
16小時前
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
饮食
12小時前
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
突发
9小時前
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
影视圈
16小時前
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
饮食
12小時前
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......｜Juicy叮
时事热话
20小時前
连锁饼家下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
连锁饼店下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
饮食
20小時前
港妻深夜贴老公$268开房证据 摊牌心寒对话曝光：好奇杀死猫｜Juicy叮
港妻深夜贴老公$268开房证据 摊牌心寒对话曝光：好奇杀死猫｜Juicy叮
时事热话
18小時前
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
影视圈
16小時前
更多文章
张日强 - 新盘频现大手投资客「手影」 | 楼声随笔
受惠连环减息效应，加上下月再度减息机会大增，新盘市场稳趋向好，近期推售的新盘频频热卖，除了用家积极承接外，投资者入市步伐更不容忽视，并且加入抢盘行列，往往更是主要的推动力。此外，市场上更有大手投资客推波助澜，为楼市增添气氛，在大手客频现「手影」下，多个新盘销情纷纷报捷，预期往后推售的新盘，投资客可说举足轻重。 　　整体市场气氛渐见好转，新盘及货尾盘销情理想，发展商亦把握近期的旺势，纷纷趁势推
6小時前
楼声随笔
张日强 - 市区新盘乘势连环低价抢滩 | 楼声随笔
整体楼市气氛向好，近期推售的新盘均取得热销实况，用家及投资客陆续发挥动力，部分楼盘更频获大手投资客追捧，进一步显示连环减息的效应，发展商随即趁势加快推盘步伐，当中以市区新盘最为积极，大部分都以低市价抢攻，希望营造低价或震撼的效果，以图低价抢夺客源，并以先求量后求价，以便率先让楼盘成为新焦点，除了抢市场焦点外，亦需抢占市场各路客源。 　　市场气氛已见好转，尤其银行连环减息的效应下，新盘及货尾盘
2025-11-21 02:00 HKT
楼声随笔