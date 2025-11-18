闻风至 - 中航科工大成交异动可敲 | 鲜股落镬

国产大飞机C919于中东参加航空展，市场资金趁机捞底C919概念股中航科工（2357），料为中航科工近期低位3.8元水平带来更大支持力，昨日大成交均价4.028元成为另一重要参考指标。



中国商飞C919被视为中国航空自主化的象征，意在打破空客与波音在窄体客机市场的垄断。然而，其进军国际市场的关键门槛——欧洲航空安全局（EASA）适航认证，进展缓慢，成为普及的最大障碍。据指，C919的认证流程可能需时3至6年，短期内无法完成。



但这是国际航线的难题，C919则正在国内航线发力，目前C919已在国内执飞多条航线，涵盖北京、上海、成都、广州等主要城市。最新，C919在中东的2025杜拜航空展上亮相，据报，包括中国南方航空C919在内的中国商飞生产的3架飞机将参加本次航展。



昨日中航科工股价见异动，早市曾抽升逾4%，高见4.09元，成交金额3.25亿元，是上个交易日的接近3.9倍水平。



从现有消息分析，相信是市场资金期望C919在中东市场取得零的突破，若C919能成功打入中东国家的境内航线市场，将有望为其国际化战略开辟全新突破口，并进一步撬动该区域对单通道机型的潜在需求。



中航科工是极少数在港上市的军工股，旗下子公司在C919的中后机身、照明系统、警报系统，以及光、电连接器等，涉及机身结构、航电系统等多个领域都有参与，参与程度相当高。



然而，对于此类高端装备制造商而言，我们的关注焦点不仅是首批定单的规模，而是在于后续潜在定单的放量空间，以及机队规模扩张后所带动的维修与替换需求所构成的长尾效应。这类「后市场」的稳定现金流，往往才是评估其中长期价值的关键所在。



闻风至