大行晨报 - 观望美数据发布 美元暂走稳｜大行晨报

美元周一稍为走稳，受惠于市场谨慎情绪，市场人士在美国经济数据回归之前调整仓位。本周市场焦点将为延迟发布的美国经济数据；上周多位美联储官员集中释放鹰派讯号，强调通胀上行风险，淡化劳动力市场恶化的担忧，导致市场对12月降息的预期大幅降温。



CME FedWatch显示，12月降息概率已从一个月前的90%以上、上周的60%骤降至当前的约42%。另外，投资者对美国总统特朗普就200多种食品征收关税举措出现大转弯的反应平淡。另一边厢，欧洲央行的政策表态与欧罗区经济基本面分化，则使欧罗走势增添不确定性。



欧罗兑美元上周持续走高，周四升见1.1655，为10月29日以来最高水准。据五位知情官员透露，欧洲金融稳定官员正在讨论是否建立一种替代美联储融资支持机制的方案，考虑将非美联储持有的美元集中成资金池，以在特朗普政府治下减少对美国的依赖。技术图表可见，汇价上周两日受制100天平均线，至本周一出现回落，令至RSI及随机指数亦见掉头走低，目前位于1.1590的25天平均线将更呈重要，需慎防若为下破，将见欧罗延展较显著的下调压力。其后支持位会回看1.15及1.1460，下一级支撑指向200天平均线1.1380。阻力位料为1.1630及100天平均线1.1660，较大阻力参考10月17日高位1.1728。



纽元兑美元走势，技术图表所见，RSI及随机指数正在走低，MACD指标下破讯号线，或见纽元仍见承压探低。支持位估计为0.5640及0.5580，下一级关键指向0.55及0.5460水准。至于较近阻力将看0.57及0.5750，向上仍然估计在0.58水准仍会面临较大阻力，上月底触及的高位就在0.5801；进一步预估在0.60关口。



英皇金融集团业务总裁

黄楚淇

大行晨报