Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大行晨报 - 观望美数据发布 美元暂走稳｜大行晨报

大行晨报
大行晨报
大行晨报
2025-11-18 02:00 HKT
阅讀更多
产经 专栏
內容

　　美元周一稍为走稳，受惠于市场谨慎情绪，市场人士在美国经济数据回归之前调整仓位。本周市场焦点将为延迟发布的美国经济数据；上周多位美联储官员集中释放鹰派讯号，强调通胀上行风险，淡化劳动力市场恶化的担忧，导致市场对12月降息的预期大幅降温。

　　CME FedWatch显示，12月降息概率已从一个月前的90%以上、上周的60%骤降至当前的约42%。另外，投资者对美国总统特朗普就200多种食品征收关税举措出现大转弯的反应平淡。另一边厢，欧洲央行的政策表态与欧罗区经济基本面分化，则使欧罗走势增添不确定性。

　　欧罗兑美元上周持续走高，周四升见1.1655，为10月29日以来最高水准。据五位知情官员透露，欧洲金融稳定官员正在讨论是否建立一种替代美联储融资支持机制的方案，考虑将非美联储持有的美元集中成资金池，以在特朗普政府治下减少对美国的依赖。技术图表可见，汇价上周两日受制100天平均线，至本周一出现回落，令至RSI及随机指数亦见掉头走低，目前位于1.1590的25天平均线将更呈重要，需慎防若为下破，将见欧罗延展较显著的下调压力。其后支持位会回看1.15及1.1460，下一级支撑指向200天平均线1.1380。阻力位料为1.1630及100天平均线1.1660，较大阻力参考10月17日高位1.1728。

　　纽元兑美元走势，技术图表所见，RSI及随机指数正在走低，MACD指标下破讯号线，或见纽元仍见承压探低。支持位估计为0.5640及0.5580，下一级关键指向0.55及0.5460水准。至于较近阻力将看0.57及0.5750，向上仍然估计在0.58水准仍会面临较大阻力，上月底触及的高位就在0.5801；进一步预估在0.60关口。

英皇金融集团业务总裁
黄楚淇
大行晨报

最Hit
太兴集团创办人陈永安辞世 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
太兴集团创办人陈永安辞世 享年66岁 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
商业创科
8小時前
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
生活百科
16小時前
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
饮食
12小時前
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
突发
8小時前
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
影视圈
16小時前
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
饮食
12小時前
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......｜Juicy叮
时事热话
20小時前
连锁饼家下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
连锁饼店下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
饮食
20小時前
港妻深夜贴老公$268开房证据 摊牌心寒对话曝光：好奇杀死猫｜Juicy叮
港妻深夜贴老公$268开房证据 摊牌心寒对话曝光：好奇杀死猫｜Juicy叮
时事热话
18小時前
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
影视圈
16小時前
更多文章
大行晨报 - 欧罗50天线成关键｜大行晨报
　　美国9月非农就业数据早前因美国政府停摆而延误发布，有关数据将会在本周出炉。美国劳工统计局上周五表示，将于本周四发布美国9月非农就业数据。美国商务部则表示，将于11月26日公布10月个人消费支出（PCE）物价指数，以及第三季国内生产总值。不过，美国政府结束停摆后，这些经济数据仍有可能断档，白宫首席经济顾问哈塞特表示，10月数据可能不包含失业率。有关言论令交易员担忧美国经济前景不明。尽管多位联储局
2025-11-18 02:00 HKT
大行晨报
市场目前预期储局12月降息的可能性不足50%。
大行晨报 - 减息前景充斥变数 美元暂且喘稳 | 大行晨报
&nbsp; &nbsp; 上周美国政府重新开放，非但没有恢复市场信心，反而加剧了避险情绪。投资者担心一旦经济数据再次开始发布，其中存在的缺失将推迟或阻碍美联储的降息计划。白宫经济顾问哈西特表示，10月份的通胀数据能否公布尚存疑问，就业报告也不会包括失业率，因为计算失业率所依据的家庭调查尚未进行。此外，近几日，几位美联储官员也对下个月的宽松政策表示保留意见，他们对通胀感到担忧，而劳动力市场看似趋于
2025-11-17 02:00 HKT
大行晨报