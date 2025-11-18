大行晨报 - 欧罗50天线成关键｜大行晨报

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

2025-11-18
　　美国9月非农就业数据早前因美国政府停摆而延误发布，有关数据将会在本周出炉。美国劳工统计局上周五表示，将于本周四发布美国9月非农就业数据。美国商务部则表示，将于11月26日公布10月个人消费支出（PCE）物价指数，以及第三季国内生产总值。不过，美国政府结束停摆后，这些经济数据仍有可能断档，白宫首席经济顾问哈塞特表示，10月数据可能不包含失业率。有关言论令交易员担忧美国经济前景不明。尽管多位联储局官员近期就货币政策发表偏鹰派言论，但仍然未能支持美元走势。美汇指数连续5个交易日下挫后，暂时于99水平止跌，执笔之时正于99.4附近徘徊。

　　欧洲央行10月议息会议维持利率不变，结果符合市场预期。行长拉加德称，区内通胀现时仍接近2%的中期目标，不会对未来的利率路径作出预先特定的承诺，未来议息时将根据届时数据，并按逐次会议作出决定。欧罗区10月消费者物价指数初值按年升2.1%，符合市场预期，前值升2.2%。剔除能源、食品及烟酒价格后的核心通胀10月初值按年升2.4%，升幅与前值相同，市场原预期升幅放缓至2.3%。

　　在联储局官员发表鹰派言论后，彭博利率期货显示，交易员预计联储局12月续减息的概率跌至约五成，不过市场预计欧洲央行12月议息会议将按兵不动。若果美国12月不减息，美欧两间央行的利率差有望缩窄。欧罗兑美元11月5日低见1.1469后，曾连升7个交易日，重返1.16水平之上，执笔之时正上试50天线水平，多项技术指标显示欧罗仍有上升空间。笔者认为，欧罗兑美元于50天线为关键，若能成功上试并守稳50天线，欧罗则有望重返1.175水平。

光大证券国际产品开发及零售研究部

