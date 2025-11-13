闻风至 - 京东健康突破降轨起动 | 鲜股落镬

港股升势持续，恒生指数周三一度重上两万七关，惟关上有沽压，未能企稳报收，全日收报26922点，升226点。成交金额增至2364亿元。



京东健康（6618）股价现再起动讯号，昨日抽升近5.3%，收报64.7元，曾一度升越65元阻力，高见65.15元，走势上已打破9月份见顶至今的漫长下降轨，重启升浪在望。



先从基本面来看，京东健康近年的增长动力十足，2024年财年纯利按年升94.3%，今年上半年纯利按年升27.5%，纯利增速维持在双位数水平，相对于国内经济大环境，已经是相当值得一赞的好表现。



第二季期内，期内非国际财务报告准则盈利按年升35%至35.7亿元人民币；毛利率由去年同期23.6%增至25.2%，公司解释主要是由于收入组合变动所致。截至6月底止过去12个月的年度活跃用户数突破两亿，上半年日均问诊单量超过50万。



第三季业绩令人期待



理论上，京东健康即将公布其第三季业绩，去年的公布时间是11月14日，今年的第三季业绩亦令人期待。特别是集团股价自9月份见顶后，缓慢下跌至60元水平成功兜底，近日低见58.15元见资金强劲流入力守60元关口，已是市场资金对其第三季业绩充满期望的一个好兆头。



据里昂最新预测，京东健康在原厂药和慢性病药的带动下，第三季药物销售保持稳健的按年逾30%增长，而保健品则维持按年增长逾20%，因此预计公司第三季总收入按年增25%至166亿元人民币。



该行预期，京东健康下半年预计收入将按年升20%，意味着第四季按年升幅为16%。



里昂上调2025年全年收入增幅预测至22%，料EBIT利润率为5.7%，较原预测5%多出0.7个百分点；上调公司今明两年的经调整净利润预测5%和4%，目标价由64港元升至66港元，重申「跑赢大市」评级。



综合技术走势与基本面分析，京东健康各个方面表现均见对办，已展现重启升浪潜力，加上市场对其第三季业绩充满憧憬，资金流入明显。若业绩如预期般亮丽，股价有望突破现有阻力区，延续升势。短中线部署可望迎来理想回报。



闻风至