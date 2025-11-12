轮商精选 - 控创新高 敲「13113」购 | 窝轮热炒特区

如计及除息及除权因素，汇控（005）及渣打（2888）周二均创3年新高。市场关注银行业前景会否出现改善，据彭博智库分析指，今年以来，香港银行业的外汇贷款有明显增长，带动整体贷款需求回升。虽然商业地产市场压力和外围贸易政策等不明朗因素仍然存在，但目前商业地产相关贷款只占银行总贷款约14%。彭博分析又指近期香港银行同业拆息（Hibor）有所上升，但随着美国有机会继续减息，未来Hibor或会回落，或有助刺激更多借贷需求。



汇控周二收报112元水平，如认为升势尚未结束可注意汇丰认购证「13113」，行使价118.98元，实际杠杆约6.9倍，26年9月到期；如认为后市有下跌空间，可参考汇丰认沽证「18616」，行使价94.44元，实际杠杆约7.2倍，26年7月到期。



渣打周二曾触及170元水平，其后收市报168.9元，录4连升，如投资者看好渣打正股后市，可参考渣打认购证「18470」，行使价180.88元，实际杠杆约6.4倍，26年2月到期。



摩根大通亚洲上市衍生产品销售部



轮商精选