闻风至 - 龙光重新出发破位有望 | 鲜股落镬

闻风至
2025-11-12 02:00 HKT
产经 专栏
内房股龙光集团（3380）债务重组相信已接近尾声，股价亦已由谷底价0.8至1元水平缓步爬上，昨日收报1.58元，与7月10日大棍抽升的高位1.68元仅咫尺之遥，一旦突破会是强烈上升讯号。

　　今年初龙光抛出境外债务重组方案，方案包括四个选项，分别为现金支付、短期债券及强制可换股债券、强制可换股债券，以及长期债券。债权人可自由地把部分或全数本金选择上述一个或多个选项。其中，强制可换股债券的转股价为6元，转换日期为发行日第6、12和18个月及到期日。

　　集团于9月份已公布，公司「境外债务」本金总额逾80%的同意债权人已加入经修订整体CSA（债权人支持协议）。这意味成事机会极大，完成债务重组后，将可处置达75.6亿美元的境外债（折合约589.68亿港元）。

　　市场一直憧憬中央将祭出更大的招数帮助房行业挨过寒冬，而内房股胜在估值极低残，以龙光集团昨日收市价1.58元计，仅相当于资产净值3.3元的半价水平，若考虑到债务重组后负债大减，实际价值可能会更高。

　　其中一个关键因素，是A股上证综指近日正在4000点关口争持，成功突破4000点是港股及国内经济能够进一步向好的关键，因其背后带来的财富效应，将会引发外资热钱回流与消费信心回暖，继而形成正向循环。

　　龙光集团债务重组进展顺利，加上估值仍处低位，一旦突破1.68元关口，或引发技术性追入潮。若中央政策进一步扶持房地产行业，叠加负债大幅削减，龙光有望重估资产价值，迎来估值修复行情。

闻风至

