陈永陆 - 冠君财务稳健 高息吸引 | 陆叔讲股

香港零售市道终现止跌回稳迹象，香港第3季经季节性调整的零售业总销货价值按季上升1.4%，数据或反映消费情绪与经济相关。现时近期楼市有见底迹象，冠君产业信托（2778）亦认为，写字楼需求回升。再者，近月香港IPO市场畅旺，政府今年推出多项盛事及金融峰会，体现市场积极求变及创新的精神。



冠君产业信托认为，本地及旅客消费模式正转变，香港在体验式消费领域具备强大竞争力，呼吁零售及旅游业界创新，以满足消费者对「情绪价值」及体验式需求的追求。似乎冠君也在转型中，冠君旗下朗豪坊商场积极布局体验式店舖。事实上，IP经济就是卖情绪价值，朗豪坊引入Chiikawa拉面店，并于暑假举办《Baby Oysters Mart》五感体验活动，旨在「stay local, trend global」——植根本地文化，同时将全球潮流带给消费者。此举不仅提升商场吸引力，更强化其作为体验式消费枢纽的定位。



为进一步重建消费者信心，朗豪坊办公大楼联同香港零售管理协会推出全港首个《专业优质服务约章》，针对美容、健康及医疗服务行业设立专业认证与监督机制。此约章将朗豪坊办公大楼转型为「健康商业生态圈的核心枢纽」，不仅释除消费者对半零售服务专业及安全的疑虑，还能提升租户知名度、吸引新客群，并助冠君招揽优质租户，树立行业标竿。



财务表现方面，冠君上半年可分派收入达4.76亿元，按年跌12.6%，每基金单位分派减至7.01仙，下跌13.3%，大致符合市场预期，显示管理层在挑战环境下的应对能力。中期租金收益总额为10.29亿元，按年跌7.6%，主要受续租租金下滑及零售销售疲软影响。然而，出租率维持高位，截至6月底，花园道三号写字楼出租率80.7%（较去年底降1.9个百分点），朗豪坊办公楼86.9%（轻微回落），而朗豪坊商场更保持99.2%的近满租水平，彰显资产韧性。公司财务管理稳健，完成12亿元银行贷款及中期票据再融资，新贷款人加入银团，未提取备用信贷额度达29亿元，提供充裕流动性。



冠君在市场逆风中展现灵活性与前瞻性，随着减息预期升温及经济逐步回暖，租金前景有望改善，未来派息将更有吸引力。冠君现价相等于预期息率约5.8厘，属吸引，可予留意。



资深独立股评人

陈永陆