邓声兴 - 百度目标价141.5元｜开工前落盘/头条名家本周心水

在全球人工智能与自动驾驶技术快速发展的背景下，百度集团（9888）近期在国际市场与智能硬件领域接连取得突破。旗下自动驾驶出行服务平台「萝卜快跑」，获得阿布扎比综合交通中心颁发的首批全无人商业化运营许可，标志百度首次在中国以外地区启动面向公众的规模化全无人运营，此举不仅验证其技术实力，更为海外市场拓展树立重要里程碑。自今年3月进入阿布扎比市场以来，百度与当地自动驾驶出行公司AutoGo达成战略合作，计划于特定区域部署第六代无人车，并目标在2026年实现全无人运营，共同打造该地区规模最大的无人车队。与此同时，百度在消费端AI应用亦持续创新，推出的小度AI眼镜Pro搭载高通骁龙AR1晶片与SONY 1200万像素传感器，整合拍摄、AI翻译、录音及识物等多功能，以2299元人民币的定位进军智能穿戴市场，展现其「AI生态+硬件落地」的协同策略。



随着AI技术商业化进程加速，百度凭借其在自动驾驶与智能硬件双线的扎实布局，不仅强化其作为AI领导者的技术形象，更为未来营收增长开拓多元动能。目标价141.5元，止蚀价113元。



笔者未持有上述股份。



香港股票分析师协会主席

邓声兴