Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

邓声兴 - 百度目标价141.5元｜开工前落盘/头条名家本周心水

开工前落盘/头条名家本周心水
开工前落盘/头条名家本周心水
邓声兴
2025-11-12 02:00 HKT
阅讀更多
产经 专栏
內容

　　在全球人工智能与自动驾驶技术快速发展的背景下，百度集团（9888）近期在国际市场与智能硬件领域接连取得突破。旗下自动驾驶出行服务平台「萝卜快跑」，获得阿布扎比综合交通中心颁发的首批全无人商业化运营许可，标志百度首次在中国以外地区启动面向公众的规模化全无人运营，此举不仅验证其技术实力，更为海外市场拓展树立重要里程碑。自今年3月进入阿布扎比市场以来，百度与当地自动驾驶出行公司AutoGo达成战略合作，计划于特定区域部署第六代无人车，并目标在2026年实现全无人运营，共同打造该地区规模最大的无人车队。与此同时，百度在消费端AI应用亦持续创新，推出的小度AI眼镜Pro搭载高通骁龙AR1晶片与SONY 1200万像素传感器，整合拍摄、AI翻译、录音及识物等多功能，以2299元人民币的定位进军智能穿戴市场，展现其「AI生态+硬件落地」的协同策略。

　　随着AI技术商业化进程加速，百度凭借其在自动驾驶与智能硬件双线的扎实布局，不仅强化其作为AI领导者的技术形象，更为未来营收增长开拓多元动能。目标价141.5元，止蚀价113元。

　　笔者未持有上述股份。

香港股票分析师协会主席
邓声兴

最Hit
太兴集团创办人陈永安辞世 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
太兴集团创办人陈永安辞世 享年66岁 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
商业创科
8小時前
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
突发
8小時前
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
生活百科
16小時前
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
饮食
12小時前
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
影视圈
16小時前
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
饮食
12小時前
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......｜Juicy叮
时事热话
20小時前
连锁饼家下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
连锁饼店下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
饮食
20小時前
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
影视圈
15小時前
中国国家主席习近平与美国总统特朗普10月底在南韩会晤。路透社
中日关系恶化｜习近平与特朗普通电话 阐明对台原则立场
即时中国
9小時前
更多文章
邓声兴 - 周六福现价吸纳 | 开工前落盘/头条名家本周心水
　　周六福（6168）现有4000间分店，今年将在港澳增10分店，明年计划在港增15间分店，澳门5间，2间在新加坡，3间在菲律宾。分店采联营合伙制，优势互补。国家最近取消饰金增值税减免，对零售金饰商难免有影响。惟消息公布后，其股价仍上升，对集团影响不大。建议现价吸纳。 　　笔者未持有上述股份。 香港股票分析师 协会主席 笔者为证监会持牌人 邓声兴
2025-11-17 02:00 HKT
开工前落盘/头条名家本周心水
邓声兴 - 赣锋锂业受惠行业复苏 | 开工前落盘/头条名家本周心水
　　近期锂电行业显著回暖，六氟磷酸锂价格在一个多月内涨幅高达99%，创近期新高。同时，10月份锂电全产业链呈现强劲增长，碳酸锂月度总产量按月增长6%，按年大升55%，行业开工率维持在74.4%的高位，预计11月需求仍将持续旺盛。在此行业复苏背景下，赣锋锂业（1772）2025年第3季度业绩表现亮眼，实现营业收入62.49亿元人民币，按年增长44.1%，归属于股东的净利润达5.57亿元，按年大幅增长
2025-11-11 02:00 HKT
开工前落盘/头条名家本周心水