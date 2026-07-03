李珊珊 - 拯救麦迪文 | 珊珊来辞

导演Nolan将有大作上映，不知道香港发行商改名了没？暂时翻译为《奥德赛》，改编自古希腊史诗，主演阵容演员：Matt Damon、Anne Hathaway、Tom Holland、Robert Pattinson、Charlize Theron，总之参与者粒粒皆星。



一向观赏这种题材，首选必然是导演Ridley Scott。从来喜爱探讨时间及维度的Nolan，竟然挑战执导此类型片种，必须要进戏院看个究竟。



说说男主角Matt Damon的演艺生涯，可谓观众们陪伴着他的成长。由原生家庭受创的天才少年，到愤世嫉俗打破常规的学生，又试图利用天赋偷窃富家子弟的人生，及成年后当失忆的超强特工。一路走来的电影，所接拍的题材，渐见成熟并保持质量，不知不觉就40年了。



同时事有凑巧，网民发现过去的角色，出现次数极频繁，就是「救救麦迪文」。这么多年来常担当被拯救的一员，由1998年的《雷霆救兵》，此片制作成本7000万美金。然后2014年《星际启示录》，拍摄花上1亿6500万美元。再来2015年《火星任务》，费用是1亿800万美元。而今次将上画的《奥德赛》更加昂贵，约2亿5000万美金！



网民结算后，荷里活这个梦工场，总共花上最少6亿美金，带麦迪文安全「回家」。不过他是物有所值，3出作品票房分别是4.81亿、7.3亿及6.3亿！拯救他的行动，绝对是赚到笑。



提起麦迪文，心里便浮起《骄阳似我》中，他跟Robin Williams的对手戏。此片久不久重温之外，人越大对当中内容，越多感触，甚或起重新振作的效果。感谢两位不可多得的演员，一位是在地会继续支持的那位，及永远怀念住在天上的那位。



李珊珊