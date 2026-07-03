Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

头条戏场 - 《魔海奇缘》真人版强攻暑假 | 头条戏场

头条戏场
头条戏场
头条戏场
12小時前
阅讀更多
娱乐 专栏
內容

迪士尼最叻把经典动画真人化！《魔海奇缘》真人版电影由17岁澳洲新人Catherine Laga'aia化身海岛少女慕安娜，大只佬狄维庄逊由声演茂宜一角变主演，仲有神还原一幕幕大场面，强袭暑假！

上映日期︰7月9日 撰文︰华朗

继《美女与野兽》、《阿拉丁》、《史迪仔》等大热作品制成真人电影之后，迪士尼人气动画《魔海奇缘》再升华活现大银幕！原作深受影迷追捧，当年动画版全球票房达6.8亿美元；2024年《魔海奇缘2》冲破10亿美元票房，认真犀利！

出身自演艺世家

　　笔者去年睇《史迪仔》真人版，Maia Kealoha扮演6岁夏威夷族女孩，喜欢草裙舞、冲浪的她，举手投足瞬间令人融化，真心拜服电影公司的选角。至于《魔海奇缘》真人版「女主」慕安娜，真是千挑万选，从全球逾32000名申请者中，揾到17岁澳洲女孩Catherine Laga'aia化身海岛少女；她一头长鬈发，加上蜜色肌肤，青春有活力，同慕安娜一样拥有波利尼西亚血统，形神俱似，仲好唱得！除了耳熟能详的《How Far I'll Go》、《Know Who You Are》之外，还有全新歌曲《Along the Way》，准备被洗脑啦！

　　Catherine在演艺世家长大，她的父亲Jay Laga'aia是纽澳地区知名的影视演员。Catherine的祖父来自萨摩亚萨瓦伊岛Palauli区的Fa'aala，祖母来自萨摩亚主岛Upolu的村落Leulumoega Tuai，她强调以太平洋岛裔身份投入演艺工作，冀望在主流影视中代表太平洋与棕肤少女群体。

　　另外，《魔海奇缘》神还原的一幕幕经典场面！由慕安娜的海洋奇遇，到启航出海，茂宜变身成各种动物，以至大战椰子海盗、巨蟹姥姥和熔岩怪魔达卡，顶尖CGI特效配合夏威夷小岛实地拍摄，唔系唔扑入场呀嘛？

头条戏场
 

慕安娜一角由17岁澳洲新人Catherine Laga'aia扮演。
慕安娜一角由17岁澳洲新人Catherine Laga'aia扮演。
狄维庄逊演茂宜真系入型入格！
狄维庄逊演茂宜真系入型入格！
出海冒险啦！
出海冒险啦！
牠是宠物鸡Heihei？还是半神茂宜所变？
牠是宠物鸡Heihei？还是半神茂宜所变？
呢幕好有《He-Man》feel㖞！
呢幕好有《He-Man》feel㖞！
超劲反派「巨蟹姥姥」霸气登场！
超劲反派「巨蟹姥姥」霸气登场！
最Hit
珍惜生命│大围一小学内男子堕下 当场死亡
00:51
珍惜生命│大围一小学内男子堕下 当场死亡
突发
4小時前
网民热捧迪卡侬$39「神背囊」！超轻量设计包10年保养 可容纳13吋电脑
网民热捧迪卡侬$39「神背囊」！超轻量设计包10年保养 可容纳13吋电脑
生活百科
21小時前
曾志伟另起炉灶筹组新公司 传闻艺人名单曝光 睇中多位TVB旧将 蔡思贝苟芸慧加盟？
曾志伟另起炉灶筹组新公司 传闻艺人名单曝光 睇中多位TVB旧将 蔡思贝苟芸慧加盟？
影视圈
20小時前
康子妮剖白与林晓峰离婚后独居 遇压力想寻死 谈及前夫揭真实关系 暗示有追求者却难发展
康子妮剖白与林晓峰离婚后独居 遇压力想寻死 谈及前夫揭真实关系 暗示有追求者却难发展
影视圈
5小時前
世界杯2026｜拉莫斯94分钟绝杀 克罗地亚102分钟「绝平」食诈糊 葡萄牙2:1戏剧性淘汰克罗地亚
世界杯2026｜拉莫斯94分钟绝杀 克罗地亚102分钟「绝平」食诈糊 葡萄牙2:1戏剧性淘汰克罗地亚
足球世界
5小時前
新手「上车」装修必睇 师傅拆解3大港人「后悔设计」 开放式厨房系噩梦？ 揭「零缝隙衣柜」骇人真面目｜Juicy叮
新手「上车」装修必睇 师傅拆解3大港人「后悔设计」 开放式厨房系噩梦？ 揭「零缝隙衣柜」骇人真面目｜Juicy叮
时事热话
3小時前
移加4年返港变「失忆」 住十几年慈云山连旺角都话唔识 网民拆解扮嘢背后心理 全因「呢件事」作祟｜Juicy叮
移加4年返港变「失忆」 住十几年慈云山连旺角都话唔识 网民拆解扮嘢背后心理 全因「呢件事」作祟｜Juicy叮
时事热话
22小時前
方媛入马场遭「差别待遇」？「港版林志玲」刘子仪P图惹祸认衰删文：纯属疏忽非刻意
方媛入马场遭「差别待遇」？「港版林志玲」刘子仪P图惹祸认衰删文：纯属疏忽非刻意
影视圈
3小時前
港男40万翻新近400呎公屋 亲自操刀设计 拒盲目全屋造柜 空间尽显北欧风质感
港男40万翻新近400呎公屋 亲自操刀设计 拒盲目全屋造柜 空间尽显北欧风质感
家居装修
2026-07-01 06:00 HKT
19岁青年入行做保安！引大批过来人赞「少走弯路」 同行分享月薪破3万：升上去真系有得做
19岁青年入行做保安！引大批过来人赞「少走弯路」 同行分享月薪破3万：升上去真系有得做
生活百科
2026-07-02 12:15 HKT
更多文章
王晓慧饰演潮汕女性，戏份太少了。
头条戏场 - 《给阿嬷的情书》 报喜不报忧 | 头条戏场
《给阿嬷的情书》导演蓝鸿春怕观众看不懂，开场就黑底白字︰阿嬷（祖母或外婆）说「做人要有情有义，无情无义的人不能交往」，讲潮汕人的做人标准，祖辈传递的价值观，同时令笔者想起以「善意谎言」为核心的另一出电影《别告诉她》，在华语电影体系里，「谎言」、「报喜不报忧」可说是常见素材。（上映中） 近日大热的《给阿嬷的情书》讲述王彦桐为避战乱，离开潮汕到曼谷打拼，再寄钱回乡养妻活儿。跨海侨乡的题材触碰了一
2026-06-24 02:00 HKT
头条戏场