头条戏场 - 《魔海奇缘》真人版强攻暑假 | 头条戏场

迪士尼最叻把经典动画真人化！《魔海奇缘》真人版电影由17岁澳洲新人Catherine Laga'aia化身海岛少女慕安娜，大只佬狄维庄逊由声演茂宜一角变主演，仲有神还原一幕幕大场面，强袭暑假！



上映日期︰7月9日 撰文︰华朗



继《美女与野兽》、《阿拉丁》、《史迪仔》等大热作品制成真人电影之后，迪士尼人气动画《魔海奇缘》再升华活现大银幕！原作深受影迷追捧，当年动画版全球票房达6.8亿美元；2024年《魔海奇缘2》冲破10亿美元票房，认真犀利！



出身自演艺世家



笔者去年睇《史迪仔》真人版，Maia Kealoha扮演6岁夏威夷族女孩，喜欢草裙舞、冲浪的她，举手投足瞬间令人融化，真心拜服电影公司的选角。至于《魔海奇缘》真人版「女主」慕安娜，真是千挑万选，从全球逾32000名申请者中，揾到17岁澳洲女孩Catherine Laga'aia化身海岛少女；她一头长鬈发，加上蜜色肌肤，青春有活力，同慕安娜一样拥有波利尼西亚血统，形神俱似，仲好唱得！除了耳熟能详的《How Far I'll Go》、《Know Who You Are》之外，还有全新歌曲《Along the Way》，准备被洗脑啦！



Catherine在演艺世家长大，她的父亲Jay Laga'aia是纽澳地区知名的影视演员。Catherine的祖父来自萨摩亚萨瓦伊岛Palauli区的Fa'aala，祖母来自萨摩亚主岛Upolu的村落Leulumoega Tuai，她强调以太平洋岛裔身份投入演艺工作，冀望在主流影视中代表太平洋与棕肤少女群体。



另外，《魔海奇缘》神还原的一幕幕经典场面！由慕安娜的海洋奇遇，到启航出海，茂宜变身成各种动物，以至大战椰子海盗、巨蟹姥姥和熔岩怪魔达卡，顶尖CGI特效配合夏威夷小岛实地拍摄，唔系唔扑入场呀嘛？



头条戏场



慕安娜一角由17岁澳洲新人Catherine Laga'aia扮演。

狄维庄逊演茂宜真系入型入格！

出海冒险啦！

牠是宠物鸡Heihei？还是半神茂宜所变？

呢幕好有《He-Man》feel㖞！