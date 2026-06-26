李珊珊 - 六届轶事 | 珊珊来辞

每一届世界杯，总有守门员成为亮点！个人印象最深刻，就是1990年阿根廷哥高查。由于正选断手骨，他后备上阵即大显神通。可说凭他的扑救，带领国家队进入决赛。而今届充满洋葱，就是非洲岛国佛得角门将禾仙拿，对赛西班牙一战封神。大家开始发掘他的过去，如穷困妈妈未能申请签证，亦面对没有球会续约，将结束职业生涯。就在这回世界杯，发展是180度扭转！国际足协帮助家人来到现场，成为国家英雄又有球会接洽。



个人看到第二亮点，就是一众名宿，为各大平台担当评述员，特别是亨利跟伊巴谦莫域，两者的「辛口」很对我胃口！特别是伊巴，从球员开始，好听就是性格鲜明，难听便是霸气外泄且不可得罪，否则下场难堪。总之他站在球场不怕冲突，那时候为人津津乐道！今届众人热切期待，重点赛事后他的分析，每次都惊喜不断！



第三个亮点，就是小组赛的开局，入球数字令人兴奋无比！夏兰特、麦巴比及美斯势不可当，谁想到这么惊人又精彩。然后C朗拿回「入球鞋」，各位大哥小组出线后，我也不敢想像后续，将会是甚么局面！还以为看完上届美斯封神，可以心如止水不再看球，谁会预测这届刺激兼峰回路转。



还有一个亮点，就是日本队及球迷，赛事后清理现场垃圾，即使球员更衣室，也收拾到一尘不染，好像没有人用过一样；在国际享负盛名。然而日本女性有话儿，并说：「将这份热忱，分点回家可以吗？」看后忍俊不住发笑。金字塔不是一天建成的，起码反映出来，就是踏出第一步。请给少少耐性，终有一天家中的男人也做家务的。



李珊珊