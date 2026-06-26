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李珊珊 - 六届轶事 | 珊珊来辞

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李珊珊
2小時前
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娱乐 专栏
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  每一届世界杯，总有守门员成为亮点！个人印象最深刻，就是1990年阿根廷哥高查。由于正选断手骨，他后备上阵即大显神通。可说凭他的扑救，带领国家队进入决赛。而今届充满洋葱，就是非洲岛国佛得角门将禾仙拿，对赛西班牙一战封神。大家开始发掘他的过去，如穷困妈妈未能申请签证，亦面对没有球会续约，将结束职业生涯。就在这回世界杯，发展是180度扭转！国际足协帮助家人来到现场，成为国家英雄又有球会接洽。

　　个人看到第二亮点，就是一众名宿，为各大平台担当评述员，特别是亨利跟伊巴谦莫域，两者的「辛口」很对我胃口！特别是伊巴，从球员开始，好听就是性格鲜明，难听便是霸气外泄且不可得罪，否则下场难堪。总之他站在球场不怕冲突，那时候为人津津乐道！今届众人热切期待，重点赛事后他的分析，每次都惊喜不断！

　　第三个亮点，就是小组赛的开局，入球数字令人兴奋无比！夏兰特、麦巴比及美斯势不可当，谁想到这么惊人又精彩。然后C朗拿回「入球鞋」，各位大哥小组出线后，我也不敢想像后续，将会是甚么局面！还以为看完上届美斯封神，可以心如止水不再看球，谁会预测这届刺激兼峰回路转。

　　还有一个亮点，就是日本队及球迷，赛事后清理现场垃圾，即使球员更衣室，也收拾到一尘不染，好像没有人用过一样；在国际享负盛名。然而日本女性有话儿，并说：「将这份热忱，分点回家可以吗？」看后忍俊不住发笑。金字塔不是一天建成的，起码反映出来，就是踏出第一步。请给少少耐性，终有一天家中的男人也做家务的。

李珊珊

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2026-06-24 15:33 HKT
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　　转眼又4年，还以为上届世界杯，将是本人结束看球生涯，并画上完美句号。毕竟9岁开始，在电视上目睹马勒当拿的神乎其技，从此认定支持阿根廷国家队。即使球队出现空窗期，兼未知美斯将降临大地；我一直属于盲撑级别。 　　直到美斯的出现，那股望穿秋水的激情，便一发不可收拾！心心念念由他手中，举起大力神杯登顶。可是人算不如天算，经历四届世界杯擦身而过，跟着在第五届出战时，大家担心到不得了之下，估计是拿下
2026-06-12 02:00 HKT
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