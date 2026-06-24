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头条戏场 - 《给阿嬷的情书》 报喜不报忧 | 头条戏场

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《给阿嬷的情书》导演蓝鸿春怕观众看不懂，开场就黑底白字︰阿嬷（祖母或外婆）说「做人要有情有义，无情无义的人不能交往」，讲潮汕人的做人标准，祖辈传递的价值观，同时令笔者想起以「善意谎言」为核心的另一出电影《别告诉她》，在华语电影体系里，「谎言」、「报喜不报忧」可说是常见素材。（上映中）

近日大热的《给阿嬷的情书》讲述王彦桐为避战乱，离开潮汕到曼谷打拼，再寄钱回乡养妻活儿。跨海侨乡的题材触碰了一个尴尬问题：我们究竟有多依赖「讲大话」、「报喜不报忧」来维系秩序？《别告诉她》（The Farewell）是另一部以「善意谎言」为核心的作品，戏中的华人家庭，见奶奶罹癌，选择向她隐瞒病情，假借婚礼安排一家人团聚；《别告诉她》呈现东方、西方文化对个人知情权的看法。

黑色泪雨警告

　　《给阿嬷的情书》的催泪指数达「黑色泪雨警告」。一封封自海外寄来的「侨批」，并不止是问候与汇款，而是远方亲人仍然生存的证明。本片在这个约定俗成上，轻轻扭了一下－－观众好快知道，王彦桐英年早逝，而真正落笔、寄钱回乡的是李思潼（华裔泰国人），她以死者的名义写信，以死者的身份汇款，年复一年，无声无息地延长了一个死人十几年的人生。「谎言」从道德问题变成日常，李思潼每一次提笔，等于the show must go on，影片并没有用冲突去渲染她的挣扎，她既参与其中又像置身事外，处于长期的矛盾位置。

　　《给阿嬷的情书》把我们最熟悉的模式推向极端：以「报喜不报忧」维持亲情，以「不要说太多」避免瓦解。对一些人来说，许多事情不说出口是习惯，是生存方式。远在海外的子女不愿把困境告诉父母，是怕对方担心；家中长辈倾向呈现一个可以承受的版本。影片正是循这种机制，它只允许好消息通过，坏的、残酷的，及难以承受的真相，全部被封锁在另一端。

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李思潼冒充王彦桐写「侨批」（海外华侨汇寄至国内家乡的书信）。
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王彦桐（左）为避战乱，离开潮汕到曼谷工作。
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阿嬷吴少卿睇紧情书。
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当时不少潮汕人到曼谷干粗活，踩人力车。
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郑润奇（左）为还清巨债，赴泰国寻找阿公王彦桐。
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《别告诉她》呈现东、西方文化对个人知情权的看法。
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