李珊珊 - 球迷心声 | 珊珊来辞

转眼又4年，还以为上届世界杯，将是本人结束看球生涯，并画上完美句号。毕竟9岁开始，在电视上目睹马勒当拿的神乎其技，从此认定支持阿根廷国家队。即使球队出现空窗期，兼未知美斯将降临大地；我一直属于盲撑级别。



直到美斯的出现，那股望穿秋水的激情，便一发不可收拾！心心念念由他手中，举起大力神杯登顶。可是人算不如天算，经历四届世界杯擦身而过，跟着在第五届出战时，大家担心到不得了之下，估计是拿下冠军正式加冕的最后机会。还好那场决赛，史无前例精彩，双方没有保留你来我往，紧凑程度差点心脏病发。



亦是因为球王关系，他在巴塞隆拿的日子，使我关注十多年西班牙甲组足球联赛。然而球会管理阶层对待美斯的手段，让他在记者会痛哭流涕，所以我的心也跟上他的步伐，移走到巴黎去。在圣日耳门的岁月，相信是他的人生过渡期，最终落户在美国迈阿密。在此要跟这球队，及联赛说声谢谢。事关比赛让美斯保持状态，并拥有良好心理质素，参与第六届的世界杯啊！



这届的亮点，不止于决赛当日，放眼在16强？8强？美斯和C朗首次在世界杯对战。前提是两队在小组出线，大家便能见证历史。两位都是破纪录参赛六届。一场跨越24年的职业生涯，单纯以自律、热诚、训练有多少付出，你我是可想而知，不评球技高低都值得佩服。



还有一点是不得不说，世界杯的氛围，本人是亲身感受它的转变。从前免费电视的兴旺，各自高价争夺播放权，那个势头万人瞩目。预热后邀请各路名人，担当大小不同节目和直播的主持、嘉宾；此情此景看来俱往矣。



李珊珊