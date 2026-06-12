头条戏场 - 《宇宙天王》当你不再相信口号时 | 头条戏场

80年代中，美国动画剧集《HE-MAN》于TVB《430穿梭机》儿童节目时段内播出，主角亚当王子变身时大嗌：「请骷髅头堡赐我力量」，曾经是笔者的口头禅，嗌完，又仿佛真系「我已经充满力量喇」；时移世易，电影版《宇宙天王》上映，人大了，唔会随便大叫，在艰难时刻当你需要力量时，关键是你找到那座「骷髅头堡」了吗——即系「意义」。（上映中）撰文︰华朗



《HE-MAN》由动画制作公司Filmation改编Mattel的同名玩具系列，当年笔者学亚当王子嗌，的确觉得自己力大无穷，可以一拳打碎份功课。2026年，电影真人版《MASTERS OF THE UNIVERSE 宇宙天王》上画，人大咗，入场后我就发觉，原来心中那个细路仍然识得笑。



睇得过瘾



故事照旧啦，旧派英雄片骨架，围绕被流放到地球的「伊特尼亚」亚当王子（Nicholas Galitzine饰），由废青到发掘自己的价值，原来是唯一能够高举神剑变身爆肌He-Man的男人；另一边厢，邪恶的骷髅王（Jared Leto饰）当然频频OT无休息，霸住骷髅头堡搞独裁统治。基本上就是主角「返屋企／揾把剑／打返个王位返嚟」三部曲。



导演Travis Knight拍过《大黄蜂》，爆谷片风格，节奏爽快。Nicholas Galitzine做阿当王子，平时口花花、懒散，用谐星方式呈现「天选之子拯救宇宙」的格局，颇有喜感。骷髅王每次出场都自带烟雾机效果，台词「中二病」，对住下属好似开邪教说明会咁，他真的十分享受当反派。动作场面方面，当主角高呼经典的「By the power of Grayskull…I have the power！」He‑Man挥剑斩怪物，坐骑「战斗老虎」冲锋陷阵，城堡内外大乱斗，加上80s风味重金属配乐，少少game feel的CG效果，出奇地夹，真是童年回忆，多多少少会起鸡皮。



纵使是IP炒冷饭，有趣的是，它令人重新审视自己同「力量」之间的关系。细细个时，我相信举起玩具剑，喊一句口号就会变强；成年后，不再相信口号，在社会、职场、人际关系中，真正困难的，是找到一个你愿意为之负责，愿意承认「我有能力」的理由。你是否还有动力举起那把剑？



头条戏场



爆谷片风格，节奏明快。

「邓肯队长」Idris Elba火力强！

Jared Leto系骷髅王，唔多见样。

「请骷髅头堡赐我力量！

冇胆猫变身成战斗老虎（右）！