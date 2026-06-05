李珊珊 - 考牌 | 珊珊来辞

为甚么需要考取执照，才能在路上驾驶呢？不用我多说，全因确保道路使用者安全。若车辆不当操作或失控，具有不可估量的杀伤力。因此必须受专业训练，方可坐上简称「司机位」的位置。



城中热烈讨论的事件，跟「考牌」一样，不能随意或每一个人，符合资格去通过，就是为人父母。过去多少人成长后，需要花一生时间，治疗原生家庭带来的创伤。伤害程度等同大型交通事故，然而没有人正面提出，父亲及母亲一职，必须事前授课，然后考核呢？



也许有人提出生育，不是有计划进行，不少是意料之外的状况！这样可以分娩后，接受一定时数的「在职训练」，再进行评估能否通过？若低于正常水平，必须继续定期培训，及观察婴儿身心健康。



或许有人认为不设实际，「揾食」那有时间应付以上课程！生命的重要性，不亚于驾驶的，大家为了「开车」便有时间考牌，那何况「生命」？同时又会提出，这些措施给提供者及参与者，需要投放大量资源，即金钱去建立。这些费用谁出资呢？那请问运输署是如何成立？报名考牌花费也不少，为何就有钱去交呢？



大概不少人认为，我们都是这样长大的。今次是极端事件，要么这样劳民伤财？其实你知我知，由家长引发的现象级情况，在社会持续上升！特别以直升机、怪兽来形容父母行为，虽然不能杜绝，也能有所作为去克制。



这次Save Lily衍生出的一连串事件，网上发酵惹来不少揣测，如不交出DNA的背后原因。最重要是保障小孩的健康及安全，必须立即行动免于伤害。看到两位涉事人士，受访时的强词夺理，让人咬牙切齿。



李珊珊