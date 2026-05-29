头条戏场 - 《再生家族》为何永远放不低 | 头条戏场

日本著名导演是枝裕和的新片没有离开最拿手的题材，《再生家族》故事背景放在「不远的将来」，踩中近年全球关注的AI、仿生人、数码复活等问题，拆解贴身家庭创伤主题。



（上映日期︰6月18日） 撰文︰华朗



是枝裕和《再生家族》的灵感来自现实生活关于「复活死者产业」的报道——利用AI重现逝者声音，到透过虚拟形象同亡者「对话」，科技介入我们对死亡、哀伤的想像。AI是一面镜子，映照人类面对丧亲创伤时，怎样一边渴望抓紧记忆，一边又被这种依恋拖住后脚，无法向前。



替身使者



电影透过一家三口，妻子绫濑遥与丈夫大悟及仿生人桒木里梦的关系变化，追问：当「替身」可以做到几乎百分百还原，我们爱的是眼前这个存在？还是留在脑海里的版本？而选择让逝者「再生」，是否一种无法承认失去的逃避？



绫濑遥饰演建筑师，这是她自《海街日记》10年后再与导演合作，演绎丧子母亲此高压角色，在理智、崩溃之间徘徊。至于饰演仿生儿子的童星桒木里梦，既要像小孩，又要带着一点「不像真人」的违和感。饰演丈夫的则是搞笑艺人组合「千鸟」成员大悟，他可能成为「出戏」位。



手法克制



导演一如以往，以克制手法处理题材。《再生家族》没有炫目的CG场面，城市风景仍然是我们熟悉的日本，只是在细节中渗出科技感：例如医疗机构、AI企业的冷调空间设计，或仿生机械人微妙的肢体语言，令电影更接近社会写实，而非遥远的科幻寓言，容易让观众对照自己所处的时代——当下的AI已经进入生活，只是还未走到片中的极端。



头条戏场



童星木里梦刚满10岁。

绫濑遥、木里梦、大悟演一家三口。

星野真里演母亲，儿子是仿生人。

14岁的柊木阳太疑似有两个身份。

是枝裕和（左）第10次入围康城影展主竞赛单元。