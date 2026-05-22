李珊珊 - 出发（下） | 珊珊来辞

总结这趟南京行，我收获了甚么呢？



不许思考立即回答，第一浮现在脑海中，便是「友谊」二字。认识道长们科仪前后，有不同的身份变换。在日常生活，他们甚么都能聊，特别是有一位，大家称呼为「大师兄」，为人热情、幽默、让人多的环境，免于冷场衍生尴尬。而且他是一颗开心果，带来不少话题和欢乐。



跟着观赏科仪进行，仪式庄严肃穆，龙师傅的师傅带领下，每一个动作，每一个细节，让我看到道教不止于宗教，亦是信仰更是文化；需要承载免于失传。而仪式进行的每一位道长，那份认真专注，在现场由衷敬佩。据知他们学习的过程，不是老师提供课本，让你慢慢研习。反之就是师傅示范，徒弟凭记忆立即跟上，如电影《霸王别姬》前段描述，通过极度严格的修行走过来的。



第三我会想起同路人，藉这次个人经历，可分享事前准备工夫，鼓励重拾游山玩水。原来我们是有能力，拿回旅游的快乐。纵使身心仍会害怕，身体功能亦会被环境影响，带来不便不适。只是不窒碍去感受新事物、当中的滋味和平静。敢说所有的付出，很是值得，并已有计划，筹备下次旅程。



第四个涌现的名字，便是「秦淮河」。即使在网上搜寻，未能100%确定由秦始皇命令打造，可是「六朝至明清」是事实，达官贵人、文人雅士聚集之地。回看古人的高瞻远瞩，相比现今的我们，自觉渺小又无能。



最后就是同行伙伴，感谢上天安排，让我们4人走在一起。龙师傅、导演舅舅、摄影阿春，都是不拘小节，乐于助人。全程欢乐不断，提醒我埋头工作，也要有开心起来的能力。同时3位送我的快乐时光，在此感激万分。



李珊珊