李珊珊 - 出发（中） | 珊珊来辞

导演（舅父）及摄影（阿春）常常分享，潮汕火锅好吃到不得了，说要有天带我品尝，将感受前所未有的震撼。而这次到达南京，正式的第一餐，就是网上搜寻当地，哪一间是星级评价最高的；我们终于心想事成！



尝后确实零舍不同，一行4人好像饿过饥，吃完一碟又一碟，我亦比平常食量大增！心想是食物的美味使然，还是同行们带来的欢乐，促成胃口极佳？估计两者皆是吧。



过去每次出埠，总爱当地美食，即使美味与否，都是必须一试！「夫子庙」是必去景点，沿途林立南京小吃。而各人对串烧一向情有独钟，因此我们第一时间，买了一筒分量的串烧，一边行一边吃。跟着立即光顾「黑色臭豆腐」，满足相隔多年未尝的心愿。那份自在，让人勾起一条人生议题；我们在世究竟追求甚么？



那处有一间著名的连锁店，在这次行程不得不提的；事关每道菜式留下好印象。「南京大牌档」由龙师傅推介，那天落下滂沱大雨，我们都坚持坐车过去。好吃的程度，可形容4人所点菜的数量，如婚宴酒席的12人份量，并且全部给我们扫光光！此刻写下每一个字，也回想起那份味道；何时何日再去重温呢？



同时个人有一感受，愈是简单的烹饪，愈是回味无穷。之后我们的行程表，进发另一个两小时车程的城市。位于关王庙后面的小街，全是家庭式经营的小店。第一天到达的早餐，选择一碗简单的牛肉面。那里是开放式厨房，老板埋头苦干，店内的烟火味，还有放进嘴里的每一口；如时光倒流回到中学小食部。



这碗面超越美味，正在吃的是回忆。



李珊珊