李珊珊 - 出发（上） | 珊珊来辞

7天6夜的南京工干之旅，事前准备功夫周全；首先添增所需药物。由于过去十年经验，掌握身体状况，甚么情况将有哪些反应。数量及种类之多，可说各适其适的万全。



衣服方面，也伤脑筋的！基于各大天文台显示，温度由7度至30度不等。代表着春夏秋冬的衣服，必须放进行李箱里。那要问好友借用特大的箧，才能收纳所有行装。



必须一提，就是在出发前，深深感受身边人的关爱。有些朋友担心体能有限，自发提出随行照应。有些朋友在起行前，忧心忡忡并千叮万嘱，不行就立刻跟同行张声，并且每天询问兼报平安。在此再三感谢，那份暖一直包围着。



今次同行成员共4位，罗云龙师傅、导演菲腊（舅舅），助手兼摄影师阿春及我。这个4人组合，可说是完美的。首先他们陪伴过关的时候，亦是本人面对第一个挑战。如何在人山人海中，不会勾起惊恐症。由于他们的悉心安排，在挤拥中互相配合。最后身体只有少许不适，第一个大挑战顺利通关。



第二个大挑战，就是面对陌生地方，紧张而引起肚屙。经验所得早有防范，先跟医生沟通及指示，并且掌握放缓方法。在这议题上比较私人，就不便透露。总之全程没有为找厕所而困扰，对我来说实在太爽了！回想过去曾为此问题，困扰到不敢外出；第二个大难题又通过！



还有一件事很值得分享，就是忘了多久以旅客身份，排队参观南京博物院，并在人群中的罅缝，亲睹金缕玉衣。日落西山凉风下，乘坐画舫游船于秦淮河。而每条大街小巷的小店，也有我喜欢的「黑色臭豆腐」。短短渡过两天，已发生无数的第一次，让人肾上腺飙升。



李珊珊