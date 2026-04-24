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李珊珊 - 无烟世代 | 珊珊来辞

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李珊珊
6小時前
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娱乐 专栏
內容

　　刚刚英国通过法案，2009年后出世的市民禁止吸烟。此举理念伟大，落实「无烟世代」。大家认为能否成功呢？个人感觉意义大于成果。

　　本土也是致力推动「不吸烟」运动，因此管制香烟价格，不允许公开赞助、广告。亦划出大部分场合禁止吸烟，罚款不断提升，甚至在烟盒上，印有恶心图片及警告标语。总之在不同层面，减低烟民对它的需求。

　　可是能否得到预期效果？仍然看到新闻报道，指非法私烟猖獗，然后将烟民躲到大街小巷。更甚有一定烟龄人士，在「畀买畀吸」的环境下，感到一连串措施备受针对、歧视。个人也认为，不咸不淡的方针，确实制造不公允的情况。

　　其实要成为无烟都市，这回是建议一刀切，将烟列为毒品，如大麻等级处理。那烟民能下定决心，不做犯法事。政府亦能身先士卒，将这些「污糟税」不再收入库房。若以此力度执行，不止为市民健康踏前一大步，继而呼吸系统带来疾病相应减少，有助纾缓医疗系统及相关开支，香港成为无烟城市不是梦！

　　不过我本是一介民女，所想到的东西，必然有人先知先觉，早就想出以上点子。奈何看不到有志之士，决心全面推行？现在人家作出人性化政策，先将烟龄短的世代截断，以阶段性措施，让老龄烟民过渡，将「香烟」逐步踏进黄昏时间。

　　其实澳洲立法不许未成年人，注册及使用社交平台。丹麦亦立法禁止校园使用手提电话、平板电脑上课，全面回归纸本和课本。以上政策推动原因，又是你知我知的常识，不是「一百万」难度问题；何时受本地采纳执行？

　　从来不奢望先知先觉，亦不怕后知后觉，而是毫无知觉，才是最可怕的。

李珊珊

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