叶念琛 - 罗拔柏迪臣 | 影迷情琛

古语有云：「小时了了，大未必佳！」



放诸在竞争激烈的荷里活，这句说话又的确成为了不少曾经一炮而红的年轻演员，却偏偏后劲不继的诅咒！当然，最后能成功避过这厄运，东山再起的例子也还是有的，像罗拔柏迪臣便是其中之一！



柏迪臣22岁那年，成功从3000位对手中脱颖而出，被选中担任《吸血新世纪》的男主角！电影推出后全球卖座，一集拍完又一集，成为影史上其中一部最受欢迎的电影系列！柏迪臣一夜之间晋身风靡万千少女的银幕男神！



柏迪臣从小到大的偶像是殿堂级影帝积尼高逊，因此，他绝不甘心当一个贩卖色相的空心偶像，矢志不渝地要凭货真价实的演技打动观众！在《吸》片系列大收特收之后，柏迪臣后来选择剧本的原因，是刻意避开商业大片，反而青睐小成本，但内容言之有物的独立制作！



所以，有几年时间，柏迪臣虽然产量不绝，可是在圈中人气却不升反降。亦有人批评他接戏口味曲高和寡，只求自己过瘾，完全忽略了影迷们的感受！直到基斯杜化路兰找来柏迪臣在《天能》演出后，柏迪臣在片中表现令人眼前一亮！之后更令人意想不到，是他竟主演了新一部《蝙蝠侠》，从过去的吸血鬼到现在的黑暗骑士，柏迪臣的冷酷魅力，再一次俘掳全球观众！



但成功跻身银幕上的超级英雄后，柏迪臣在最新作品《戏剧性婚姻》中又一转戏路，扮演在婚姻生活里窝囊又多疑的小男人！难得又演得维肖维妙。柏迪臣就是如此永远出奇不意，他认为演员应该多变而充满弹性，这一点确实是师承老顽童偶像积尼高逊！



著名电影编剧及导演

叶念琛