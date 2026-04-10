李珊珊 - 乱中求存 | 珊珊来辞

早说世界大战已经开始，只是参与国及战争范围，实属初期而已，未升级至上一次规模罢了。过去几天全球聚焦「美伊」局势，衍生出不少经济危机，如地区缺油，甚或加价升幅。平民百姓不会为战争而高兴，全球人类更加不能置身事外。



再说近期热话，个人的社交平台，本人是反对被掌控密码，即使家人、爱人、亲人也不例外。然后急着发声明解释，公司此举被曲解，及配合各种宣传策略。可是在公在私都想不通，这是属于私人财产，除非明码实价向艺人收购，否则想不明白有何法律理据，要缴交、接管别人的私人帐号？有没有专业人士出来解释，是否合情合理合法？



以上消息引起公众关注，莫言在内工作的人们。可有选择权吗？不服从的后果，天知地知你知我知，下场将会「一片光明」！最不解的一点，离开公司后，从报道所说需要管控一年才归还？其实社交平台是艺人揾食工具，离开后的365天，那怎样开饭？公司制作减产，外面经济萧条，能够创造商机的唯一出路都没了！提出这个点子的人，不如出来走两步，解释一下来龙去脉，释除大众疑虑，方便吗？



还有一件城中热话，只想跟计划当父母的说，请记住「惯子如杀子」，过分溺爱或严苛，终究走不出害己害人的果实。其他的细节，我就没有补充了。



至于本人醉心于《三坐山》，近日政策的调整所影响，遇上前所未有的艰难。早知不断揣摩演算法不是法子，因此唯一操作、方向、策略，就是全公司加倍努力去应对万难。求存是人的本能反应，我等必前赴后继，做到观众看得开心，并接收到所要的。



仍然深信，天道酬勤。



李珊珊