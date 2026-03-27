李珊珊 - Jennie | 珊珊来辞

因为喜欢G-Dragon，2012年的歌曲《That XX》，第一次看见Jennie演出。跟着到2013年，GD另一首慢歌《Black》，虽则没有拍下MV，然而登上大小音乐节目演出；我亦将所有版本全数欣赏。当时的Jennie负责中段副歌，表现惊艳为之一振！那年她是17岁，并相信经理人公司YG，将力捧为未来之星。预计她在韩国大红大紫，没料到成团出道，4位少女各有所长，一飞冲天成为国际级偶像。而Jennie的职业生涯，更涉猎到HBO剧集演出。正值事业巅峰，就必然附带情况，就是树大招风，人红便是非多。



对于艺人感情事，本人尊重各类型的处理方法。事关不同年代，观众对偶像的感情生活，有着不同反应。即使公开或有意隐瞒，这是为保饭碗，绝对情有可原。况且过去的日子，不管艺人做好事也好，人们挺喜欢用不少理由，直斥艺人的一言一行。本人感到最可恨的一句：「做得呢行，就食得咸鱼抵得渴！」



如果生在上个世纪，民智未开引致逻辑错配，我是没有话要补充的。反之时至今日，仍未认清一点，这是个人由心而发的慨叹，而不是剥削他人强加上去的理据。犹如Jennie在法国闲逛被围堵拍照，近至日前在港离境被指态度恶劣。报道片段明显看出，拖着一副疲惫的身躯，为了掩盖倦透的素颜，刻意带上口罩及太阳眼镜。稍为有留意她的活动消息，新歌上架后，出席全球表演活动从未间断。人的体能是有极限，情绪是与生俱来，需要她每分每秒高度戒备、严阵以待吗？



声色艺给观众最佳的享受，我们还要求对方事事完美？现在有问题的不是Jennie，好像是我们大众！？



李珊珊