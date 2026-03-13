李珊珊 - 兽父 | 珊珊来辞

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

李珊珊
19分鐘前
　　大家有听过「乌鸦反哺」或「羔羊跪乳」？飞禽走兽跟同类，都有爱与关怀之心，因此人类兼备父亲身份，却对骨肉施以身体、精神、心灵伤害，被大众称之为「兽父」，个人立场而言，这是不恰当的比拟。这些人不配为兽，人入魔较为准确。

　　人入魔？有这么严重吗？一个人的选择，纵欲到一个程度，任由它主导生活，占据生命之全部。还要未能满足，更以伤害别人取乐，有甚么形容来得贴切？如果有一点怜悯之心，给他强制接受化学阉割。反之在无法之地，早就死无全尸亦不足惜。

　　人类有一种劣根性，就是超越自身所想，即使眼前看见真实存在，依然选择回避，口说：「系咪你想多了？」、「系咪你睇错呀！」让受害人得到救助机会迟延，甚至归零。特别是牵涉儿童，所有人要提高警觉，不是说证据不足未能立案，而是要陈小姐致电《东张西望》……

　　常常说民智已开，这回可悲可恨程度，各要打80大板！从不缺收取资讯的渠道，有关恋童犯罪行为，不是现今才存在，甚至牵扯到分泌引致的毛病。国外曾经有恋童人士向警局自首，表达未能抑制念头，怕伤害儿童求入狱监禁。

　　2019年纪录片《Tell Me Who I Am》，孪生兄弟从儿童开始，被父母及所安排的朋友性侵，直至青少年时期反抗才停止恶行。同时哥哥遇上交通意外，除了弟弟便失去所有记忆。弟弟为保护哥哥，将从前的阴霾不提半句，让他的噩梦结束。同时产生不理解弟弟对父母的无情，彼此生起嫌隙数十年，直至纪录片互相告白，才能抚平一生伤痕。

　　坊间有说，这次是针对女士的骗财骗色事件，可是嫌疑人被追击时，疯狂删除儿童私处照片。希望大家提高警觉，严肃调查是一人作案，还是温床在社会的犯罪团伙。

李珊珊

