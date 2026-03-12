叶念琛 - 奥斯卡外语片 | 影迷情琛

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

叶念琛
7小時前
　　奥斯卡颁奖礼将在下周举行，大家的注意力都落在几部大片之上。但有两部外语作品《情感的价值》和《罪恶嘉年华》其实也有值得讨论的地方。

　　先说《情》片，故事主人翁是一位在国际影坛享负盛名，却偏偏自觉江郎才尽的艺术片名导，因为亡妻的丧礼跟阔别十多年的两位女儿重遇，从此带出了一个家庭环绕三代的感情起落和伤害，家里有一个举世知名的名人，在表面光鲜的荣誉背后，家人永远是反被忽略和牺牲的一群。越是擅于在作品中发掘人性的复杂，不代表个人生活如鱼得水！故事中的导演父亲和演员女儿一段剪不断理还乱的父女感情，从矛盾开始，谅解结束，片中每个角色都渴望被关注和理解，最后的目的地还是力求被爱，电影的节奏始终是淡淡然，冷眼旁观人生或许就是如此。最后，导演父亲终于再次执导，在片场上跟女儿那个心意相通的笑容，尽管没有说话，画面却更胜千言万语。

　　相比之下，《罪》片的调子则由温柔变成暴烈，电影背景是70年代由军政府高压统治下的巴西，男主角本来是前途无限的知识分子，因得罪权贵被逼放弃事业，四处流亡。电影风格徘徊于现实与荒诞之间，以当年一则鲨鱼吃人的新闻，贯穿于主角身处被逼害的时空。他每一天也盼望正义来临沉冤得雪，但结局偏偏令人叹息。编导的说故事手法引人入胜，看似无关痛痒的一场戏，最后却令人回味再三，其中一场暗杀戏峰回路转，看得人屏息静气。凭该电影在金球奖封帝的男主角华格纳慕拿（Wagner Moura）在片中一人分饰两角，不论造型和演绎皆丝丝入扣，难怪被誉为是奥斯卡影帝的黑马人选。

著名电影编剧及导演
叶念琛

