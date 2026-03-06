Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

李珊珊 - 头巾启示 | 珊珊来辞

珊珊来辞
珊珊来辞
李珊珊
41分鐘前
阅讀更多
娱乐 专栏
內容

　　因为对信仰的虔诚，在心悦诚服兼自主下，戴上头巾生活；本人是尊重个人选择。恰恰相反由一条法律管制及不予以执行的话，即受到惩罚，甚至失去性命。非常抱歉，我不相信神有这个主意，并且大胆假设，这是在地的人，用人性角度去传译神的话语。

　　涉及以上议题是危险的。然而伊朗正在关键时刻中，过去看到有女生在互联网上，公开脱下头巾示意自决，最后的下场是丧失性命。还有女生在街上没带头巾，被类近「道德警察」带走后，命丧警察局。非常抱歉，不得不说香港的女生，实属幸运又幸福。

　　或许有人会说，教派分支出不同派系，有些是温和的，有些是原教旨主义。因此要求会有不同，部分比较苛刻。然而有一个疑问，一直藏在心里。为何不可听音乐、跳舞？又是那句话，对信仰上精进修行，个人意愿下的修炼，我是予以尊重。但是要全国人民上上下下，严格规管执行……其实世界自有互联网，让全球民智大开；这些墙能屹立多久？

　　当然会有人反对，并说：「经文远在公元568至645已有记载，无可置疑。」仍是那句，深信神的伟大存在，只是人类如何实践而已。

　　从来都深信一点，信仰的最终目标，让人类在苦海中坚守真、善、美。「花有重开日，人无再少年」怎会为了一条头巾，夺去女生的性命？还是非常抱歉，对于有些不公，我会耿耿于怀。即使乱世沉默是金，然而允许的情况下，也要不吐不快。

　　愿天下苍生不再为此没命。

李珊珊

最Hit
尖沙咀隐世「靓位」$0任坐！免费WiFi+舒服枱櫈 带电脑工作/温书都得 网民：仲有干净厕所
尖沙咀隐世「靓位」$0任坐！免费WiFi+舒服枱櫈 带电脑工作/温书都得 网民：仲有干净厕所
好去处
14小時前
5大最潮湿屋苑!? 电器店抽湿机销售数据揭秘 杏花邨、大埔富蝶邨上榜 第一位「断层式」领先 居民有同感：畀水浸住咁
5大最潮湿屋苑!? 电器店抽湿机销售数据揭秘 将军澳日出康城、大埔富蝶邨上榜 第一位「断层式」领先 居民有同感：畀水浸住咁
生活百科
15小時前
《爱回家》「葱头」宣布姊弟恋玩完 与落选港姐女友转换相处模式：祝愿彼此一切顺利
《爱回家》「葱头」宣布姊弟恋玩完 与落选港姐女友转换相处模式：祝愿彼此一切顺利
影视圈
6小時前
茶楼饮茶收完「茶位费」再收「滚水费」？ 食客结帐不解 引网民热议因为咁样计...
茶楼饮茶收完「茶位费」再收「滚水费」？ 食客结帐不解 引网民猜测「咁样计」...
饮食
9小時前
上水旧校改建简约公屋获港人大赞 列3大优点 楼底高/空气好：住到死都制！
上水旧校改建简约公屋获港人大赞 列3大优点 楼底高/空气好：住到死都制！
生活百科
11小時前
六合彩｜连续3期无人中 头奖奖金2800万 即睇50期最旺号码！
六合彩｜头奖$2800万搅珠结果出炉 即刻入嚟对冧巴！
社会
14小時前
前TVB「失婚咪神」转新Look博桃花？极低胸尽骚超立体白滑上围  新形象显减龄获赞
前TVB「失婚咪神」转新Look博桃花？极低胸尽骚超立体白滑上围  新形象显减龄获赞
影视圈
8小時前
马会行政总裁应家柏（右）代表马会于2024/25 年度公益金周年颁奖典礼上接受由公益金会长李林丽婵（左）颁赠的「公益慈善伙伴大奖」。
绕场一周｜公益慈善伙伴大奖
社会资讯
15小時前
钟培生庄雅婷爆婚讯｜区议员准新娘6字形容钟培生  丰满身材IG放题成热话  被指撞样前TVB花旦
01:49
钟培生庄雅婷爆婚讯｜区议员准新娘6字形容钟培生  丰满身材IG放题成热话  被指撞样前TVB花旦
影视圈
10小時前
00后补习老师为「爱」启德置业 两个月情变分手 供楼占收入九成 「去旅行都有罪恶感」
00后补习老师为「爱」启德置业 两个月情变分手 供楼占收入九成 「去旅行都有罪恶感」
楼市动向
20小時前
更多文章
李珊珊 - 声纹保卫战 | 珊珊来辞
　　又见证时代巨轮的滚动下，衍生无可避免的争议、挣扎事件。88名香港配音从业员，透过工会发表联署声明，禁止未经授权、许可，以任何形式录制、收集、使用、复制、修改、为AI合成之用。 　　其实AI的进程，就像命运一样，可说人类被推着走，并不可抗逆。即使你不想承认，地球依然自转及公转，绝对阻不了它转动的。其实业内人士，甚或其他行业朋友，坦承不少工种将会被取缔，最终是消失的下场。你我深明巨轮是无情可
2026-02-27 02:00 HKT
珊珊来辞