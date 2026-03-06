李珊珊 - 头巾启示 | 珊珊来辞

因为对信仰的虔诚，在心悦诚服兼自主下，戴上头巾生活；本人是尊重个人选择。恰恰相反由一条法律管制及不予以执行的话，即受到惩罚，甚至失去性命。非常抱歉，我不相信神有这个主意，并且大胆假设，这是在地的人，用人性角度去传译神的话语。



涉及以上议题是危险的。然而伊朗正在关键时刻中，过去看到有女生在互联网上，公开脱下头巾示意自决，最后的下场是丧失性命。还有女生在街上没带头巾，被类近「道德警察」带走后，命丧警察局。非常抱歉，不得不说香港的女生，实属幸运又幸福。



或许有人会说，教派分支出不同派系，有些是温和的，有些是原教旨主义。因此要求会有不同，部分比较苛刻。然而有一个疑问，一直藏在心里。为何不可听音乐、跳舞？又是那句话，对信仰上精进修行，个人意愿下的修炼，我是予以尊重。但是要全国人民上上下下，严格规管执行……其实世界自有互联网，让全球民智大开；这些墙能屹立多久？



当然会有人反对，并说：「经文远在公元568至645已有记载，无可置疑。」仍是那句，深信神的伟大存在，只是人类如何实践而已。



从来都深信一点，信仰的最终目标，让人类在苦海中坚守真、善、美。「花有重开日，人无再少年」怎会为了一条头巾，夺去女生的性命？还是非常抱歉，对于有些不公，我会耿耿于怀。即使乱世沉默是金，然而允许的情况下，也要不吐不快。



愿天下苍生不再为此没命。



李珊珊