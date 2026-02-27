李珊珊 - 声纹保卫战 | 珊珊来辞

又见证时代巨轮的滚动下，衍生无可避免的争议、挣扎事件。88名香港配音从业员，透过工会发表联署声明，禁止未经授权、许可，以任何形式录制、收集、使用、复制、修改、为AI合成之用。



其实AI的进程，就像命运一样，可说人类被推着走，并不可抗逆。即使你不想承认，地球依然自转及公转，绝对阻不了它转动的。其实业内人士，甚或其他行业朋友，坦承不少工种将会被取缔，最终是消失的下场。你我深明巨轮是无情可言，同时为此感伤是情理之内。



然而一点是不得不提及，纵使是大势所趋，今天的进程，还未走到这个地步。因此不能用以上理由，作为谈判的筹码，剥削仍然存在的工种。记住他们还在其位，依旧在行业效劳中。加上配音从业员是源远流长的岗位，有不少声音是陪伴着我们成长，其影响力不可低估。就像日本动漫配音员的离逝，认真看待程度，以新闻报道形式，传递到海外粉丝哀悼。



同时也要接受一点，如何过渡「终究来的一天」？同业要团结起来，快将声纹具有版权及约束力。不想承认也得承认，这是一个生死存亡的难关来。与其被动走入黄昏，那不如主动达致双赢。人们需要有温度的声音，同时业界求高经济效益的技术。解决问题是不是二分法思考？不是你死就是我活？



网民质疑联署成效，起码引起社会关注，让我想起鲁迅先生的著名散文：「不在沉默中爆发，就在沉默中灭亡。」再讲得直白点：「阻人揾食，如同杀人父母！」对行业的贡献给予尊重也好，为保饭碗供书教学都好，在生命不受威胁下，主动发声是必须的！



李珊珊