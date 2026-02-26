叶念琛 - 罗拔杜华 | 影迷情琛

罗拔杜华走了！享年95岁。



去年，杜华同辈中的真赫曼和戴安姬顿都在猝不及防的情况下撒手尘寰，这些教人婉惜的噩耗，仿佛标记着属于他们一代的荷里活黄金岁月，正一点一滴慢慢消失了。



杜华是货真价实的老戏骨。从影超过70年，演过的经典作品无数，也拿过奥斯卡影帝殊荣，在荷里活是德高望重的实力派演员！大多数影迷对杜华电影生涯推崇备至的代表作，当然是在《教父》首两集中饰演沉实内歛，对家族忠心耿耿的教父养子汤希谨。但后来在90年代的《教父》第3集，杜华角色偏偏无故消失，令影迷们大失所望！据闻杜华当年不忿电影公司无理压价，情愿给阿尔柏仙奴500万片酬，但杜华开价100万美元也不得要领，最后杜华不肯归队，令第3集的原班演员阵容，从此留下一个不能弥补的遗憾。



事隔多年，杜华曾对当年辞演一事再作解释，他认为哥普拉和其他演员肯接拍第３集，从来也是为了赚更多的钱！而他拒绝拍摄第３集，也是因为一个钱字！没有谁比谁清高，也没有谁比谁沦落。老爷子在圈中就是这样出名敢言！正如他一直不强求要当第一男主角，只要戏份有所发挥，就算是配角一样演得光芒四射！他曾说过，明星只是经理人想他拥有的身份，他从头到尾只想当一个默默耕耘的演员。因为没有明星的形象包袱，他才能在选择角色上有更多的可能性。正如杜华有一句人生座右铭，他时刻保持自己无知，或是提醒自己无知，于是他才会有动力去探求更多知识！虚怀若谷，大智若愚，杜华的智慧，跟他的演技一样深不可测！



著名电影编剧及导演

叶念琛